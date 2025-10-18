Um especialista em leitura labial revelou uma discussão entre Léo Jardim, goleiro do Vasco, e Fernando Diniz, depois do jogo contra o Fortaleza na última quarta-feira (15). O Cruzmaltino venceu por 2 a 0 na Arena Castelão.

O Vasco conquistou uma importante vitória contra o Fortaleza, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Apesar disso, o clima esquentou entre Fernando Diniz e Léo Jardim depois de uma confusão entre os jogadores das duas equipes.

O dublador Velloso revelou, no seu perfil do X, bastidores da confusão entre o jogador e o técnico do Vasco.

- Vai para lá, c#@$!%. Acabou o jogo! - gritou Fernando Diniz para Léo Jardim, do Vasco.

- Você acha isso certo? - rebateu o goleiro

- Tu tem que ir para lá! Então vai, vai lá! - gritou Fernando Diniz empurrando Puma, lateral do Vasco.

- Tem que fazer isso? Que loucura é essa? - completou Léo Jardim.

Fernando Diniz na partida entre Vasco e Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja o vídeo da discussão entre o goleiro do Vasco e Fernando Diniz

Léo Jardim comentou sobre a confusão após o jogo

Após a vitória do Vasco sobre o Fortaleza por 2 a 0, o goleiro Léo Jardim comentou o clima tenso da partida, que culminou em uma confusão generalizada após o apito final. O goleiro do Vasco teve uma discussão acalorada com Fernando Diniz.

- Eu acho que o que aconteceu aqui no final demonstra o que foi o jogo. Era uma guerra, era um jogo que valia muito tanto pra nós quanto pra eles. Isso acontece às vezes, faz parte do futebol.

O goleiro, que teve grande atuação — com nove defesas ao longo da partida e eleito o melhor em campo pelo Sofascore — destacou a importância do resultado e valorizou o esforço coletivo:

- Fico feliz de poder ajudar a equipe. O mais importante era o resultado positivo. É o que a gente veio buscar hoje. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas é ressaltar a entrega de todo mundo - completou o goleiro do Vasco, comandado por Fernando Diniz.