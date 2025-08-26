AO VIVO: Vasco apresenta Andrés Gómez e Robert Renan
Jogadores chegam ao clube para reforçar a equipe na sequência da temporada
O Vasco da Gama apresenta nesta terça-feira o atacante Andrés Gómez e o zagueiro Robert Renan. Assista ao vivo a coletiva dos jogadores que chegam para reforçar o Vasco na sequência da temporada.
Assista à apresentação de Andrés Gómez e Robert Renan
Andréz Gómez chegou ao Rio de Janeiro no dia 14 de agosto e destacou suas principais qualidades.
— (Podem esperar de mim) Muita entrega, eu gosto de correr muito, sou muito veloz, também tenho uma boa finalização com as duas pernas. Sou um jogador desequilibrante e vou apoiar na defesa também.
O jogador colombiano já estreou pelo Gigante da Colina e até serviu o companheiro Rayan no segundo gol da equipe na derrota para o Corinthians, em São Januário, no último domingo (24).
Já Robert Renan, que vai vestir a camisa número 30 do Gigante da Colina, chega para reforçar o setor mais questionado da equipe na temporada: a defesa. O jogador foi contratado junto ao Zenit por empréstimo e quando chegou ao Rio revelou que estava próximo de realizar um sonho de sua família.
— É um sonho da minha família. Eles estão muito felizes — disse o jogador.
Vasco no mercado
Após anunciar o meia Matheus França, o Vasco ainda busca um zagueiro pela direita para reforçar a equipe na sequência da temporada. O clube corre contra o tempo para agilizar a chegada de novos jogadores antes do encerramento da janela de meio de ano que fecha no dia 2 de setembro.
Tudo sobre
