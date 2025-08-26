menu hamburguer
AO VIVO: Vasco apresenta Andrés Gómez e Robert Renan

Jogadores chegam ao clube para reforçar a equipe na sequência da temporada

(Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
14:07
O Vasco da Gama apresenta nesta terça-feira o atacante Andrés Gómez e o zagueiro Robert Renan. Assista ao vivo a coletiva dos jogadores que chegam para reforçar o Vasco na sequência da temporada.

Assista à apresentação de Andrés Gómez e Robert Renan

Andréz Gómez chegou ao Rio de Janeiro no dia 14 de agosto e destacou suas principais qualidades.

— (Podem esperar de mim) Muita entrega, eu gosto de correr muito, sou muito veloz, também tenho uma boa finalização com as duas pernas. Sou um jogador desequilibrante e vou apoiar na defesa também.

O jogador colombiano já estreou pelo Gigante da Colina e até serviu o companheiro Rayan no segundo gol da equipe na derrota para o Corinthians, em São Januário, no último domingo (24).

Andréz Gómez - Vasco
Andrés Gómez é oficializado pelo Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

Já Robert Renan, que vai vestir a camisa número 30 do Gigante da Colina, chega para reforçar o setor mais questionado da equipe na temporada: a defesa. O jogador foi contratado junto ao Zenit por empréstimo e quando chegou ao Rio revelou que estava próximo de realizar um sonho de sua família.

— É um sonho da minha família. Eles estão muito felizes — disse o jogador.

Vasco no mercado

Após anunciar o meia Matheus França, o Vasco ainda busca um zagueiro pela direita para reforçar a equipe na sequência da temporada. O clube corre contra o tempo para agilizar a chegada de novos jogadores antes do encerramento da janela de meio de ano que fecha no dia 2 de setembro.

