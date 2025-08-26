Bahia anuncia contratação de jovem promessa do Vasco

O Bahia anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos. Uma das principais joias formadas pela base do Vasco, o defensor chega ao Tricolor com contrato até o fim de 2030.

Em 2025, Luiz Gustavo fez 11 jogos como profissional pelo Cruzmaltino, cinco deles no Campeonato Brasileiro e os outros pelo Carioca, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Ele também participou de competições pelo time sub-20. O zagueiro já desembarcou em Salvador e participou de treinos no CT Evaristo de Macedo.

Luiz Gustavo também tem convocações para seleções de base no currículo. Na última delas, em agosto, ele esteve com a equipe nacional em Assunção, onde enfrentou o Paraguai em dois amistosos preparatórios para o Mundial da categoria, que será disputado entre setembro e outubro.

O atleta está disponível para atuar no Campeonato Brasileiro pelo Bahia, já que fez apenas cinco jogos pelo Vasco, mas não pode entrar em campo pela Copa do Brasil, uma vez que que defendeu o time carioca na terceira fase do mata-mata.

Luiz Gustavo chega para ser mais uma opção para a zaga, que já tem Ramos Mingo, David Duarte, Gabriel Xavier, Fredi Lippert e Kanu como opções, mas esses dois últimos se recuperam de lesão.

Ex-Vasco, Luiz Gustavo conhece as dependências do Bahia (Foto: divulgação / EC Bahia)

Confira na íntegra a nota do Bahia

