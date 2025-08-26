Botafogo já eliminou Vasco da Copa do Brasil em meio à grave crise; relembre
Equipes se enfrentam nas quartas de final, com jogo de ida nesta quarta-feira (27)
O Botafogo segue vivo na Copa do Brasil e chega forte, motivado e confiante, apesar da eliminação precoce na Libertadores diante da LDU, para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira (27), em São Januário, pela ida das quartas de final. O Alvinegro tem ótimas recordações da última vez que cruzou com o Cruz-Maltino pela competição mata-mata.
Em 2020, fatídica temporada que culminou no rebaixamento do Glorioso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um elenco barato, que sofreu com salários atrasados e problemas no dia a dia, teve, talvez, o principal feito daquele ano.
Após vencer por 1 a 0 no Nilton Santos vazio, com portões fechados devido à pandemia da Covid-19, com gol de Matheus Babi, o Botafogo segurou o Vasco em São Januário e contou com a vantagem do empate em 0 a 0.
O técnico era Paulo Autuori, campeão brasileiro em 1995. A escalação do Botafogo no jogo da classificação teve: Gatito Fernández; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Kanu; Kevin, Caio Alexandre (Rentería), Honda, Bruno Nazário (Rhuan) e Victor Luis; Kalou (Davi Araújo) e Matheus Babi (Pedro Raul).
Do outro lado, o Vasco, comandado por Thiago Kosloski, foi a campo com: Fernando Miguel; Yago Pikachu (Carlinhos), Miranda, Leandro Castán e Henrique (Neto Borges); Andrey, Fellipe Bastos (Marcos Junior), Benítez e Talles Magno (Ygor Catatau); Ribamar (Vinicius) e Germán Cano.
Com o resultado, o Alvinegro avançou às oitavas de final da Copa do Brasil daquele ano e enfrentou o Cuiabá. O Dourado se classificou com vitória no Rio, por 1 a 0, e empate sem gols no Centro-Oeste.
Botafogo trata como prioridade
A Copa do Brasil virou prioridade máxima do Botafogo após a eliminação na Libertadores. Com sua chave contendo ainda Bahia e Fluminense, o cenário atual é de crença em uma vaga na final e, quem sabe, o título inédito.
O confronto com o Vasco também marca a possibilidade de voltar às semifinais da competição após sete edições. A última vez aconteceu em 2017, sendo eliminado para o Flamengo.
