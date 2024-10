Saiba qual o clube brasileiro mais vitorioso no seu centenário

O Vasco foi o clube brasileiro que teve o melhor centenário do futebol nacional (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A comemoração dos 100 anos de um clube de futebol é um momento único e muito especial, que se cerca sempre de grandes expectativas por resultados e conquistas. Porém, na maioria dos casos, os times acabam tendo que lamentar muito mais do que comemorar, como foram os casos de Flamengo, Cruzeiro e Coritiba. Casos de centenários bem-sucedidos como o do Vasco e Fortaleza são exceções.

Correndo o risco de terminar o ano do seu centenário de forma trágica, o Athletico luta com todas as suas forças para fugir da zona do rebaixamento do Brasileirão. O clube comemorou o centenário no dia 26 de março de 2024. O clube até conseguiu conquistar o campeonato paranaense, no entanto, logo em seguida o técnico Juan Carlos Osorio foi demitido. Desde então, quatro treinadores comandaram a equipe rubro-negra: Cuca, que pediu demissão com três meses de trabalho, Martín Varini, último comandante a ser demitido e Juca Antonello, que foi interino em alguns jogos. No momento, Lucho González é o profissional a estar a beira do gramado, da Ligga Arena.

Casos de centenários trágicos

Coritiba

Mesmo montando uma equipe que custou cerca de R$ 1,5 milhão de folha salarial, o Coxa saiu frustrado no centenário, em 2009. Além de perder o título Paranaense, também foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil e foi rebaixado no Brasileirão. O pior de tudo aconteceu no apito final, quando os "torcedores" do Coxa protagonizaram cenas de violência no Couto Pereira, na última rodada da competição nacional.

Cruzeiro

Em 2021, a Raposa completou 100 anos. Entretanto, o clube que já estava na Série B, não conseguiu o aceso à elite do futebol brasileiro, e ainda por cima, foi eliminado pelo Juazeirense na Copa do Brasil e pelo América-MG nas semifinais do Mineiro. Outro fator, foi ter que assistir a tríplice coroa do Atlético-MG (Brasileiro, Copa do Brasil e Mineiro). O ano fechou com o anúncio de Ronaldo Fenômeno comprando a SAF do clube.

Flamengo

Para comemorar os 100 anos do clube "Mais Querido", Sávio, Romário e Edmundo, foram contratados para formar o "melhor ataque do mundo", em 1995, porém não ganhou nada. O trio de frente virou piada, o Rubro-Negro ficou em 21º entre 24 times do Brasileirão. Mas não parou por aí, o Rubro-Negro ficou com o vice na Supercopa da Libertadores, contra o Independiente, parou nas semifinais da Copa do Brasil, diante do Grêmio e perdeu para o Fluminense na final do Carioca (no gol de barriga de Renato Gaúcho).

"Melhor ataque do mundo" em ação pelo Flamengo em 1995 (Foto: Reprodução)

Por fim, vamos conferir os dois clubes brasileiros que tiveram um centenário digno de cinema:

Fortaleza

No dia 17 de outubro de 2018, o Leão não repetiu a história dos seus compatriotas e teve um centenário inesquecível. Apesar de ter perdido o Cearense para o Ceará, no início do ano, o clube conquistou o acesso à Série A do Brasileiro e ainda foi campeão da Série B. Vale ressaltar, que esse ano foi a mudança de chave para o Fortaleza se tornar na potência nacional que é hoje.

Vasco

Sem dúvidas, o "Gigante da Colina" teve o maior centenário da história do futebol brasileiro. Em 1998, o Vasco conquistou o seu único título da Libertadores, após vencer o Barcelona de Guayaquil (EQU), nos dois jogos da final. O clube ainda levou o Carioca e fez um grande jogo com o Real Madrid, na final do Mundial de Clubes, onde perdeu por 2 a 1. Na Copa do Brasil, parou nas semis, diante do Cruzeiro, e no Brasileiro, fechou em 10º, ficando fora do mata-mata.

Vasco comemorando o título da Libertadores de 1998, ano do seu centenário (Foto: Reprodução)

