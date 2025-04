Vegetti decide, e Vasco vence o Puerto Cabello na Sul-Americana

O Vasco venceu o Puerto Cabello, da Venezuela, por 1 a 0, no final da noite desta terça-feira (8), em São Januário. Vegetti marcou o único gol da partida, que era válida pela 2ª rodada do Grupo G da Sul-Americana.

Com a vitória, o Vasco conquistou os primeiros três pontos na Sul-Americana. O Cruz-Maltino dorme na liderança do Grupo G, com 4 pontos, tendo em vista que Lanús, da Argentina, e Melgar, do Peru, se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira (9), em Buenos Aires. Já o Puerto Cabello é o lanterna, com apenas 1 ponto.

Como foi o jogo?

Vasco e Puerto Cabello protagonizaram um primeiro tempo com um futebol bem abaixo. Apesar disso, o Cruz-Maltino teve três chances de gol.

A primeira foi com Mauricio Lemos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro cabeceou sozinho dentro da área. Contreras tirou praticamente em cima da linha. Na segunda oportunidade, Philippe Coutinho apareceu como elemento surpresa e também emendou uma cabeçada. Romero defendeu e a bola ainda bateu na trave.

Na terceira chance, Benjamín Garré cruzou a bola na área. Vegetti, no melhor fundamento, testou firme no contrapé de Romero para abrir o placar.

A etapa final começou e terminou da mesma forma que o primeiro tempo. O Vasco foi pouco criativo e se mostrou um time de uma nota só: bola nos pontas para cruzarem para Vegetti. Durante e após o término do jogo, os torcedores que compareceram em São Januário vaiaram, hostilizaram e pediram a saída do técnico Fábio Carille.

Destaque da partida para Vegetti, que ao balançar a rede, marcou o 44º gol pelo Vasco e se tornou o segundo maior estrangeiro na história do clube. O atacante argentino também é o maior artilheiro estrangeiro cruz-maltino deste Século.

Vegetti se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro na história do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O que vem pela frente?

O Vasco volta a campo no sábado (12), quando enfrenta o Sport, às 21h, em São Januário. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já na Sul-Americana, o Cruz-Maltino recebe o Lanús, da Argentina, às 21h30 do dia 22 de abril (terça-feira).

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 PUERTO CABELLO-VEN

2ª RODADA DO GRUPO G - SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 8 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gol: Vegetti (46' do 1ºT);

🟨 Cartões amarelos: Nuno Moreira e Vegetti (VAS); Mbaye, Paredes, Casiani e Echeverría (ACP);

💸 Renda: R$ 1.017.061,50;

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 17.950.

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Paulinho), Garré (Loide Augusto), Coutinho (Payet) e Nuno Moreira (Rayan); Vegetti.

PUERTO CABELLO (Técnico: Vasco Faísca)

Romero; Casiani, Tony, Mbaye (Óscar González) e Linares; Contreras (Cedeño), Óscar Hernández, Padrón, Khelifi (Echeverría) e Guerrero (Diego Osorio); Paredes (Awudu).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bryan Loayza (EQU);

🚩 Assistentes: Edison Vazquez (EQU) e Mauricio Lozada (EQU);

4️⃣ Quarto árbitro: Alex Cajas (EQU);

🖥️ VAR: Gabriel Gonzalez (EQU).