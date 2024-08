ANÁLISE: Vasco sofre para dar ‘próximo passo’ e estagna no meio de tabela do Brasileirão

Rafael Paiva em coletiva após Criciúma x Vasco (Foto: Leandro Amorim / Vasco)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Felippe Rocha • Publicada em 19/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco continua na décima colocação do Brasileirão com o empate em 2 a 2 diante do Criciúma no último domingo (18). O Cruz-Maltino poderia ter chegado ao oitavo lugar em caso de vitória, mas foi frustado por gol de Bolasie nos acréscimos do segundo tempo. Assim, o cenário se mantém, e a equipe de Rafael Paiva está há nove rodadas no "meio de tabela".

Na 15ª rodada, após vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, o Vasco assumiu a 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Desde então, a melhor colocação do Gigante no torneio foi nono lugar, na rodada 17, e o time parece ter estagnado na parte intermediária da classificação. A dificuldade, no momento, é ir além. Embora não haja grandes sustos de rumar tabela abaixo.

Rafael Paiva assumiu o comando do Cruz-Maltino na 11ª rodada. Logo de cara, ajudou a equipe a sair da zona da degola e se afastar da luta contra o rebaixamento, com cinco vitórias em sete jogos. Apesar da melhora rápida no início de trabalho, a evolução da equipe pareceu ter sido freada nas últimas partidas, e o Vasco não consegue dar o próximo passo para brigar por objetivos maiores no Brasileirão.

Da 18ª rodada até o duelo do último domingo, o Gigante foi derrotado por Grêmio e Atlético-MG, ficou no empate com Bragantino e Criciúma e venceu o Fluminense; houve, ainda, partida adiada contra o Cuiabá. Os resultados fazem com que o time siga no meio de tabela, sem ser ameaçado pelo rebaixamento, mas sem ameaçar os times do G-6.

Assim, o Vasco tem a missão de buscar evolução em meio a uma temporada mais tranquila do que as últimas, mas não dá sinais de que irá brigar por voos maiores. Ao menos por ora. Ainda sem ser oficialmente efetivado no cargo, Rafael Paiva tenta mostrar que ainda há margem para o Cruz-Maltino crescer sob seu comando e progredir nos próximos compromissos pelo Brasileirão.

A possível arrancada do Vasco no Campeonato Brasileiro pode começar na próxima rodada, contra o nono colocado Athletico-PR. Depois, a equipe enfrenta Vitória - que luta contra a degola -, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro - times que brigam na parte de cima -, e tem oportunidade de demonstrar força para buscar objetivos maiores.

