Rafael Paiva justifica escalação de Léo em Criciúma x Vasco: ‘Tenho total confiança’

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 19:36 • Criciúma (SC)

Técnico do Vasco da Gama, Rafael Paiva explicou a escalação do zegueiro Léo no empate em 2 a 2 com o Criciúma neste domingo (18), pela 23ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida no Estádio Heriberto Hülse, o comandante do Cruz-Maltino revelou que há preocupação com as condições físicas de Maicon. Além disso, reforçou que confia em todas as opções para o setor.

- A respeito do Léo, o Maicon ainda estava com resquício de alguma coisa que poderia ser algo mais grave. São decisões que a gente tem que tomar, a gente precisa ir encontrando sempre a dupla principal para jogar, mas vamos rodar os jogadores também. Acho que ela (dupla) ainda não existe, estamos testando. Essa rotatividade vai acontecer. Tenho total confiança em todos eles, eles têm dado conta do recado. Infelizmente a vitória escapou mais uma vez no final - disse o técnico.

Questionado sobre as substituições, sobretudo a saída de Dimitri Payet, Paiva admitiu dificuldade em manter o nível da equipe. Contudo, elogiou os jovens jogadores que vêm sendo utilizados, apesar da falta de experiência.

- Em relação às substituições, é muito difícil substituir o Payet com um jogador à altura. Ele tem uma forma de jogar muito peculiar, é um jogador muito técnico, muito experiente que dificilmente perde a bola pressionado, que está ganhando cada vez mais ritmo. Ainda não consegue sustentar o jogo todo, mas está evoluindo no nível. Realmente é muito difícil de entrar um jogador com a mesma qualidade. Claro que vamos sempre tentar potencializar os jogadores que a gente tem. Os jovens jogadores têm muito talento, falta um pouquinho de experiência em alguns momentos. Queremos dar experiência vencendo os jogos, ganhando. Isso acelera o desenvolvimento deles - comentou Rafael Paiva.

