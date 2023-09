Não por acaso o Vasco ocupa a segunda posição do segundo turno, com 10 pontos, mesma pontuação de Palmeiras, Fluminense e Red Bull Bragantino, mas levando a melhor no saldo de gols. Vale lembrar que os três times estão no G6 do Brasileirão e tiveram dificuldades com o Cruz-Maltino. O Tricolor perdeu, o Verdão venceu, mas com a ajudinha do VAR, e o Massa Bruta empatou, depois de estar perdendo.