A quinta-feira (21) foi de festa para a torcida do Vasco. Afinal de contas, o time goleou o Coritiba por 5 a 1, pelo Brasileirão, na volta de São Januário, que estava fechado por determinação da justiça. Titular na partida, o lateral-direito Puma Rodríguez destacou a chegada do técnico Ramón Díaz e a mudança mental para a melhora de rendimento do time. Veja no player acima!