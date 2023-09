No ano do primeiro rebaixamento do Vasco, a equipe comandada por Antônio Lopes venceu o Atlético-MG, em São Januário, por 6 a 1. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve gols de Edmundo, Eduardo Luiz, Mádon, Wagner Diniz (duas vezes) e Leandro Amaral, para o Cruz-Maltino. Do lado do Galo, Jael descontou.