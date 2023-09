No primeiro jogo de Ramón Díaz, com torcida, em São Januário, o Vasco deu um presente aos vascaínos, ao vencer o Coritiba por 5 a 1, em uma atuação de gala. O treinador tem sido bastante celebrado pelos resultados, mas fez questão de valorizar os jogadores pela arrancada do time no Campeonato Brasileiro.