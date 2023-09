CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

> !Resistiremos! Antes da bola rolar, a torcida do Vasco apresentou um lindo mosaico, presságio da grande festa que estava por vir.

> Resiliência. Zé Gabriel abriu o placar e marcou o primeiro gol pelo Vasco, coroando o novo momento do volante, hoje titular absoluto.

> De pé em pé! O Vasco ampliou com Rossi, depois de uma linda troca de passes envolvendo Paulinho e Payet até o golaço do atacante.

> !Uh Terror, Vegetti é Matador! No estilo artilheiro, o "Pirata" fez um golaço, matou no peito e soltou a bomba para fazer o terceiro do Vasco.

> PASSEIO COMPLETO! Vegetti ainda marcou mais um, mas quem fechou a goleada foi Gabriel Pec, que está tomando gosto pelo gol.