O nível técnico caiu drasticamente, evidenciando o momento ruim de jogadores como Jair e Puma Rodríguez, que até pouco tempo eram titulares. Galarza recebeu a primeira chance com Ramon Díaz, mas jogou fora de posição, improvisado na lateral-esquerda. Já Figueiredo está com moral com o treinador, recebendo oportunidade nos quatro jogos. No entantos, os minutos em campo não se traduziram em gols ou assistências.