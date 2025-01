Jogos de ontem no futebol: resultados no Brasil e no mundo (29/1)

Artilheiro da Copinha 2025 com 10 gols pelo campeão São Paulo, o atacante Ryan Francisco brilhou também entre os profissionais. Marcou nos acréscimos o gol que deu ao Tricolor a vitória sobre a Portuguesa de Desportos por 2 a 1, no Pacaembu, na noite de quarta-feira (29), pelo Campeonato Paulista. Os resultados dos jogos de ontem no futebol tiveram como outro destaque o triunfo do Botafogo sobre o Fluminense por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, no primeiro clássico do Campeonato Carioca 2025, que tem novo líder. É o Volta Redonda, que bateu a Portuguesa por 2 a 1 e tem os mesmos 12 pontos do Vasco. O Cruz-maltino ganhou do Maricá por 1 a 0, mas está em desvantagem no número de vitórias (4 contra 3), o primeiro critério de desempate. Confira os resultados da quarta-feira (29).

Jogos de ontem no futebol: quarta-feira (29)

Campeonato Carioca (6ª rodada)

Maricá 0 x 1 Vasco

Volta Redonda 2 x 1 Portuguesa

Botafogo 2 x 1 Fluminense

Campeonato Paulista (5ª rodada)

Ponte Preta 0 x 1 Corinthians

Mirassol 3 x 2 Guarani

São Bernardo 3 x 1 Santos

Noroeste 2 x 2 Inter de Limeira

Botafogo-SP 1 x 1 Água Santa

Portuguesa 1 x 2 São Paulo

Campeonato Gaúcho (3ª rodada)

Ypiranga 1 x 1 São Luiz

Caxias 4 x 2 Brasil de Pelotas

Monsoon 0 x 3 Grêmio

Campeonato Mineiro (4ª rodada)

Tombense 1 x 1 Pouso Alegre

Aymorés 1 x 1 Uberlândia

Athletic 6 x 1 Villa Nova

Betim 1 x 1 Democrata de Governador Valadares

Atlético Mineiro 1 x 1 América Mineiro

Campeonato Baiano (5ª rodada)

Jequié 1 x 3 Bahia

Vitória 4 x 0 Jacobina

Campeonato Paranaense (6ª rodada)

Paraná 0 x 0 Cascavel

Operário-PR 0 x 1 Londrina

Azuriz 1 x 0 Independente

Maringá 4 x 0 Rio Branco-PR

Campeonato Pernambucano (4ª rodada)

Afogados 1 x 1 Central

Sport Recife 4 x 1 Jaguar

Liga dos Campeões da Uefa (última rodada da fase de liga)

Aston Villa 4 x 2 Celtic

Barcelona 2 x 2 Atalanta

Bayer Leverkusen 2 x 0 Sparta Praga

Borussia Dortmund 3 x 1 Shaktar Donetsk

Bayern de Munique 3 x 1 Slovan Bratislava

Girona 1 x 2 Arsenal

Dinamo Zagreb 2 x 1 Milan

Inter de Milão 3 x 0 Monaco

Juventus 0 x 2 Benfica

Lille 6 x 1 Feyenoord

Manchester City 3 x 1 Club Brugge

PSV Eindhoven 3 x 2 Liverpool

RB Salzburg 1 x 4 Atlético de Madrid

Sturm Graz 1 x 0 Leipzig

Sporting 1 x 1 Bologna

Brest 0 x 3 Real Madrid

Stuttgart 1 x 4 PSG

Young Boys 0 x 1 Estrela Vermelha

Campeonato Sul-Americano Sub-20 (4ª rodada do Grupo A)

Uruguai 2 x 0 Peru

Paraguai 1 x 0 Venezuela

Classificação do Grupo A: 1º Uruguai, 9 pontos; 2º Chile e Paraguai, 6; 4º Venezuela, 3; 5º Peru, 0.

Campeonato Saudita (17ª rodada)

Al Taawoun 0 x 0 Al-Orubah

Al-Okhdood 1 x 2 Al-Khallej

Al-Ahli 5 x 0 Al-Ryadh

Al-Nassr 3 x 0 Al-Fateh

Campeonato Catarinense (5ª rodada)

Barra 1 x 1 Hercílio Luz

Figueirense 4 x 1 Concórdia

Brusque 1 x 0 Caravaggio

Chapecoense 0 x 0 Avaí

Criciúma 3 x 0 Joinville

Campeonato Cearense (3ª rodada)

Ceará 1 x 0 Iguatu

Floresta 3 x 3 Ferroviário-CE

Campeonato Goiano (5ª rodada)

Vila Nova-GO 0 x 0 CRAC

Aparecidense 1 x 1 Inhumas

Atlético-GO 0 x 0 Goianésia

Anápolis 4 x 1 Goiânia

Goiatuba 0 x 1 ABECAT

Campeonato Paraense (3ª rodada)

Capitão 0 x 0 Castanhal

Bragantino-PA 2 x 1 Caeté

Águia 0 x 1 Remo