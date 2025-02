Melhores momentos: Vasco e Sampaio Corrêa fazem jogo sonolento e empatam no Carioca

Vasco e Sampaio Corrêa protagonizaram um duelo de dar sono ao torcedor no final da noite desta segunda-feira (10), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo terminou empatado em 0 a 0.

Com o resultado, o Vasco se manteve na 3ª colocação da tabela do Campeonato Carioca, com 14 pontos. O Sampaio correia ocupa a 4ª posição, com 13 pontos.

Como foi o jogo?

Vasco e Sampaio Corrêa fizeram um jogo repleto de pobreza de ideias. Ambas as etapas foram extremamente sonolentas e com baixa qualidade técnicas. O Cruz-Maltino teve apenas uma oportunidade, com Jair arriscando de fora da área, enquanto a equipe de Saquarema assustou nos contra-ataques.

O panorama se manteve o mesmo no início do segundo tempo e foi piorando com o cansaço dos jogadores. A partir disso, o Cruz-Maltino só teve uma única chance, com Jean David. O atacante chileno chutou de fora da área, e Zé Carlos fez uma grande defesa. Já o Sampaio Corrêa pouco conseguiu conectar contra-ataques.

(Foto: Jhonathan Jeferson / Sampaio Corrêa)

O que vem pela frente?

O Vasco fará o segundo clássico na próxima rodada do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino vai encarar o Flamengo às 21h45 de sábado (15), no Maracanã. Já o Sampaio Corrêa recebe o Volta Redonda às 16h de domingo (16), no Estádio Lourival Gomes de Almeida.

✅ FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 X 0 VASCO

9ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Lourival Gomes de Almeida, Saquarema (RJ);

🟨 Cartões amarelos: Pablo e Rafael Pernão (SCO); João Victor e Lukas Zuccarello (VAS).

🏟️ Público presente: 3.842 presentes;

💰 Renda: R$ 139.470,00.

⚽ ESCALAÇÕES

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Alfredo Sampaio)

Zé Carlos; Lucas Carvalho (Eliandro), Daniel, Eduardo Thuram e Guilherme; Pablo (Rodrigo Dantas), Alexandre (Octávio) e Ryan (Luan Gama); Max, Elias (Iacovelli) e Rafael Pernão.

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira (Lucas Freitas), João Victor e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê (Maxsuell), Hugo Moura (Maxime Dominguez), Payet, Lukas Zuccarello (Jean David); Vegetti.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo;

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares;

4️⃣ Quarto árbitro: Alessandro Nunes dos Santos;

🖥️ VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus.