Torcedores do Vasco perdem paciência com Carille: ‘Aberração’

O Vasco protagonizou um empate sem gols com o Sampaio Corrêa-RJ, na noite desta segunda-feira (10), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Após o confronto, alguns torcedores do clube cruzmaltino perderam a paciência com o treinador Fábio Carille.

Este foi o quinto empate da equipe alvinegra no Campeonato Carioca. Com este cenário, o clube ocupa a 3ª colocação do estadual, com 14 pontos. Mesmo assim, ainda existe a possibilidade do time não se classificar para a próxima fase.

Determinado cenário preocupa a torcida cruzmaltina, que após mais um empate contra um clube inferior, se mostrou revoltada com o técnico Fábio Carille. Diversos perfis de torcedores do clube se manifestaram contra o treinador após o empate sem gols contra o Sampaio Corrêa.

Próximos jogos do Vasco

Com o empate contra o Sampaio Corrêa, a equipe do técnico Fábio Carille chega presionada para as duas últimas rodadas do Campeonato Carioca. Os próxiomos jogos serão dois clássicos, contra o Flamengo e Botafogo.

O Cruzmaltino precisa vencer pelo menos um dos confrontos para confirmar a presença na próxima fase do estadual. Caso contrário, ficará refém de uma combinação de resultados nas últimas rodadas do torneio.

