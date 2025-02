Conheça Nuno Moreira, jogador português alvo do Vasco

O Vasco negocia a compra de Nuno Moreira, atacante do Casa Pia, de Portugal. Segundo o "Ge", a diretoria Cruz-Maltina chegou a um acordo com o jogador e seu estafe. Agora, conversará com os dirigentes portugueses. Assim, o Lance! mostra para você detalhes da carreira do atleta de 25 anos.

Natural de Espinho, cidade portuguesa do distrito de Aveiro, Nuno Moreira foi revelado pelo Sporting. Apesar de passar por quase todas as divisões dos juniores do clube português, ele teve pouco espaço no time principal, e chegou a jogar no time B.

Em 2021 foi emprestado ao Vizela, também de Portugal. Após se destacar, foi comprado. Por lá, o atacante marcou cinco gols e deu nove assistências em 86 jogos.

Posteriormente, foi negociado com o Casa Pia, seu atual clube. Até o momento, ele disputou 38 partidas, com 11 gols e seis assistências.

Nuno, atacante no radar do Vasco, durante partida do Casa Pia (Foto: Reprodução/Instagram @nmmoreira_79)

Características de Nuno Moreira

A facilidade de Nuno Moreira para atuar nos dois lados do campo chamou a atenção da comissão técnica vascaína. Assim, ele pode ser utilizado tanto como ponta-direita, quanto pela ponta-esquerda.

Vasco no mercado de transferências

Além de Nuno Moreira, o Vasco tem dois outros nomes no radar para reforçar o ataque: Benjamín Garré, do Krylia Sovetov, da Rússia, e Loide Augusto, do Alanyaspor, da Turquia.