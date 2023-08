Antes do Wolverhampton, Diego Costa defendeu o Atlético-MG. A passagem foi curta, durou de agosto até dezembro de 2021, e de poucos gols, mas foi o suficiente para o atacante conquistar o Brasileiro e a Copa do Brasil. Em campo mostrou qualidade, mas sofreu com algumas lesões musculares, como em sua despedida pelo Galo, quando foi substituído aos 13 minutos no primeiro jogo da decisão contra o Athletico-PR, no Mineirão.