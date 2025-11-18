Torcedores reagem a interesse do Barcelona em Rayan, do Vasco: 'Melhor opção'

Vivendo seu melhor momento na temporada, o atacante Rayan segue atraindo o interesse de gigantes do futebol europeu. Segundo informações do jornalista Joel Silva, o Barcelona sinalizou uma proposta oficial para contratar o jogador de apenas 19 anos. Após a notícia, os torcedores do Vasco reagiram nas redes sociais.

Com multa rescisória de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 247 milhões), Rayan pode se tornar o jogador mais caro a ser negociado pelo Vasco. Segundo o jornalista, a proposta está nas mãos do atacante e o valor da oferta realizada pelo clube espanhol não foi divulgado.

Após toda a repercussão nas redes sociais, os torcedores do Vasco se dividiram sobre o interesse do Barcelona. Enquanto alguns internautas lamentavam o interesse, outro vascaíno destacou que o clube espanhol é a melhor opção entre os grandes clubes europeus. Confira abaixo.

Peça fundamental no ataque do Vasco, Rayan mantém uma trajetória promissora. Nesta temporada, o atacante soma 19 gols e duas assistências em 86 partidas, mas vive sua fase mais produtiva: seis gols nas últimas dez partidas. No Brasileirão, já figura entre os principais artilheiros, com doze gols. Diante da boa fase, o jovem teve seu nome ligado à Seleção Brasileira.

Rayan se aproxima de marca de Roberto Dinamite pelo Vasco

Diante da boa fase na temporada, Rayan alcançou mais um feito pelo Vasco. De acordo com levantamento do DataFut, apenas dois jogadores do clube com 19 anos ou menos marcaram ao menos 12 gols em uma mesma edição do Campeonato Brasileiro: Roberto Dinamite (13 gols em 1973) e Rayan (12 gols em 2025). Com cinco jogos restantes na competição, a jovem promessa tem a chance de igualar ou até superar o maior ídolo da história do clube.

