Após finais com equipes Sub-17 e 20, Diego Minete é relacionado para partida do Vasco

O jovem atacante Diego Minete, de apenas 16 anos, foi novamente relacionado pelo técnico Fernando Diniz para a partida entre Vasco e Grêmio, nesta quarta-feira (19), válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A convocação acontece ao fim de uma semana movimentado para o jogador. Na última sexta-feira (14), Minete foi titular na final da Copa Rio Sub-17 contra o Flamengo, decidida nos pênaltis com vitória do adversário. Já no sábado, menos de 24 horas depois, saiu do banco aos 44 minutos do segundo tempo no primeiro jogo da final do Carioca Sub-20, contra o Botafogo, que terminou empatado em 1 a 1.

O desempenho e a maturidade chamaram a atenção de Diniz, que decidiu levá-lo novamente ao grupo profissional. A primeira vez havia sido na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, quando o atacante ficou no banco, mas não estreou.

Diego Minete assinou contrato profissional com o Vasco em abril deste ano (Foto: Dikran Sahagian / Vasco da Gama)

Possível estreia

Caso entre em campo contra o Grêmio, Minete se tornará o terceiro jogador mais jovem a vestir a camisa do time principal do Vasco. Aos 16 anos, 9 meses e 22 dias, ele ficaria atrás apenas de Rayan, que estreou em 2023 aos 16 anos, 5 meses e 17 dias, e de Andrey Santos, que atuou pela primeira vez no profissional aos 16 anos, 9 meses e 3 dias.

A estreia também colocaria o jovem à frente de outros talentos revelados em São Januário, como Talles Magno (16 anos, 11 meses e 2 dias) e Paulinho (16 anos, 11 meses e 27 dias).

Joia da base do Vasco

Minete é centroavante de origem e tem se destacado por sua combinação de força física, velocidade e finalização. O potencial demonstrado nas categorias de base fez com que o Vasco lhe oferecesse, em abril deste ano, seu primeiro contrato profissional, com duração de três temporadas.

A promessa cruzmaltina acumula números expressivos na base e frequentes convocações para seleções brasileiras sub-17 e sub-20, reforçando sua reputação como uma das principais apostas do clube para os próximos anos.

