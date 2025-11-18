VP do Vasco reforça plano de VLT até São Januário e ideia de data do início da reforma

Renato Brito, 2ª vice-presidente geral do Vasco, reforçou a ideia do plano do VLT chegar até o Estádio de São Januário. No evento "Lance! Talks", o dirigente também espera que o início das obras comece em 2026.

- A venda do potencial é a venda motriz da reforma de São Januário. Esse sonho só foi possível pela compreensão política. Não é só uma lei que trata da reforma de São Januário, mas há uma série de contrapartidas que o Vasco tem que cumprir. O dinheiro do potencial vai ser investido no entorno de São Januário, talvez fazer o VLT chegar até lá. A intenção é de que isso seja um instrumento de melhorias do entorno. Nossa intenção é começar a reforma no ano que vem, mas depende de efetivar a venda. Está cada dia mais perto. Temos três parceiros bem avançados. A expectativa está toda voltada pro ano que vem.

No evento realizado pelo Lance!, o vereador Pedro Duarte também reforçou a importância do transporte público chegar até São Januário com o objetivo de desafogar e melhorar a vida dos torcedores do Vasco. Com a ampliação do estádio, a expectativa é de que mais pessoas frequentem a região.

- Temos que definir quanto seria essa capacidade. Depois, fazer uma análise do impacto viário. Esse estudo elenca o que você precisa realizar de obra para viabilizar (a expansão do estádio). A saída de São Januário não é fácil com 26 mil pessoas, imagina com 46 mil. A Prefeitura faz um estudo da expansão do VLT para São Cristóvão até a Feira de Tradições Nordestinas, mas não tem para São Januário. Já apresentei uma proposta de extensão. Com o VLT e uma logística de vans e micro-ônibus, ajudaria bastante.

Segundo Renato Brito, o Vasco contratou uma empresa para a realização de um projeto viário com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana da região de São Januário. A ideia é ampliar a área de pedestres e fazer uma conexão com outros modais próximos, como o trem.

