Donos da SAF do Vasco renunciam aos seus cargos

Josh Wander renunciou ao ser cargo na 777 Partners, SAF dona do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 13:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Donos da SAF do Vasco, Josh Wander, Mollie e Steven Pasko renunciaram aos seus cargos na 777 Partners, segundo o jornalista Philippe Auclair. Em comunicado, Ian Ratner assume as operações da empresa.

➡ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Nos últimos dias, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o contrato entre a 777 Partners e o Vasco. Com isso, o controle do clube passou a ser do grupo associativo, que é presidido pelo ex-jogador Pedrinho.

Além da decisão no Brasil, a empresa teve seus bens bloqueados na Bélgica também por conta de uma ação judicial. No país, a 777 Partners é dona do Standard Liege, um dos clubes mais tradicionais da região.

Não há informações exatas sobre como ficará a operação de futebol nos clubes ao redor do mundo que controla. No entanto, a empresa possui a recomendação de vender alguns de seus negócios por conta de dificuldades financeiras.