Tudo o que você precisa saber sobre a paralisação do Brasileirão

CBF acatou pedido dos clubes e adiou as duas próximas rodadas do Brasileirão (Lívia Villas Boas/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 15:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Por conta da tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) solicitou a paralisação do Brasileirão. Com o apoio de 15 clubes da Série A, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu pelo adiamento das duas próximas rodadas da competição. Com isso, o próximo fim de semana não contará com nenhuma partida da elite nacional.

➡ As melhores e mais variadas ofertas para o Brasileirão estão no Lance! Betting! Abra já a sua conta!

Com isso, esse fim de semana será o primeiro sem partidas do Campeonato Brasileiro, que conta com três times do estado atingido pelas chuvas e enchentes dos rios: Internacional, Grêmio e Juventude. A Copa do Brasil e Libertadores seguem suas programações normais com exceção dos confrontos envolvendo as três equipes.

DECISÃO POLÊMICA

Inicialmente, a CBF optou por adiar os jogos da quinta e sexta rodadas do Brasileirão, uma vez que a tragédia afetou os Centros de Treinamentos e estádios do Rio Grande do Sul. A entidade não se mostrava muito a favor de uma suspensão completa da competição.

Após uma consulta junto aos clubes da Série A, a CBF recebeu um pedido pela suspensão do torneio até o próximo dia 27 de maio. No entanto, cinco equipes (Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e RB Bragantino) se posicionaram contra a paralisação, mas foram "votos vencidos".

Após a vitória do Flamengo sobre o Bolívar, Marcos Braz, Vice-Presidente de Futebol do Rubro-Negro, declarou que recebeu a decisão da suspensão do Brasileirão com surpresa. E pediu para que a entidade que rege o futebol nacional tratasse a competição com isonomia.

Ednaldo Rodrigues acatou pedido de 15 clubes da Série A para suspender o Brasileirão (Rodrigo Ferreira/CBF)

QUANDO SERÃO REALIZADOS OS JOGOS ADIADOS?

A CBF não determinou uma data exata para a realização dos jogos das duas rodadas que foram adiadas do Campeonato Brasileiro. A entidade realizará no dia 27 de maio um Conselho Técnico Extraordinário com a presença de representantes dos 20 clubes da Série A.

➡ Confira a classificação do Brasileirão

Nessa reunião, as partes envolvidas discutirão datas para remanejar os confrontos que foram adiados. Em comunicado, a entidade ressaltou as dificuldades em encontrar disponibilidade para a realização desses jogos e sugeriu medidas que talvez sejam vistas como impopulares.

Existe a possibilidade das partidas serem realizadas em Datas Fifa, o que pode prejudicar equipes que tenham atletas convocados para seleções internacionais. Há também a chance do prolongamento do Campeonato Brasileiro, o que envolveria questões trabalhistas, renegociações com detentores de transmissões e patrocinadores do torneio, mas também um atraso no calendário de 2025. E, por fim, a CBF também propõe uma revisão nos intervalos entre jogos, uma vez que atualmente a Lei Geral do Esporte permite que haja um período de 66 horas de intervalo entre uma partida e outra.

JOGOS ADIADOS

O Lance! relembra os confrontos da sétima e oitava rodadas que foram adiados e que não possuem datas para a reposição. Confira abaixo.

7ª RODADA

Atlético-GO x Vitória

Fortaleza x Athletico-PR

Vasco x Flamengo

Criciúma x Palmeiras

Corinthians x Botafogo

Fluminense x Juventude

Atlético-MG x Bahia

Grêmio x RB Bragantino

Cuiabá x Internacional

São Paulo x Cruzeiro

8ª RODADA

Flamengo x Grêmio

Botafogo x Fluminense

Atlético-GO x Corinthians

RB Bragantino x Atlético-MG

Internacional x São Paulo

Bahia x Fortaleza

Juventude x Vitória

Palmeiras x Vasco

Athletico-PR x Criciúma

Cruzeiro x Cuiabá