A chegada de Claudio Spinelli pode despertar lembranças amargas no torcedor do Vasco. O argentino foi decisivo na eliminação cruz-maltina nas oitavas de final na Copa Sul-Americana de 2025 ao anotar dois gols, tanto no jogo de ida quanto no de volta dos playoffs. Contudo, apesar de ter interrompido um sonho do clube na temporada passada, neste ano Spinelli chega para escrever uma nova história, desta vez ao lado do torcedor vascaíno.

Recepcionado pelo Lance! no aeroporto do Galeão-RJ, o atacante garantiu que chega "pronto para jogar". Ansioso para vestir a camisa do Vasco, Spinelli fez juras ao torcedor: "prometo dar tudo de mim por estas cores, pelos torcedores. Tenho um pressentimento forte de que conquistaremos algo juntos este ano."

Como Spinelli se encaixa no time?

A chegada de Spinelli oferece a Fernando Diniz uma nova alternativa para o ataque vascaíno. O jogador deve agregar ao elenco com sua capacidade de finalização e bom posicionamento dentro da área, características que complementam o estilo de jogo baseado em posse de bola e volume ofensivo implementado pelo treinador.

Diferente de Brenner, outro reforço do Vasco nesta janela, Spinelli tem características mais próximas às de Pablo Vegetti, que deixou o clube rumo ao Cerro Porteño, do Paraguai. Enquanto Brenner se destaca pela mobilidade e participação na criação das jogadas, o argentino é um atacante de referência, com forte presença dentro da área e excelente poder de finalização.

No Independiente del Valle, o atacante contribuiu para a conquista da Liga Pro Ecuador Serie A e para a campanha até as semifinais da Copa Sul-Americana. Sua presença ofensiva marcante garantiu o prêmio de "melhor atacante da liga equatoriana" .

Antes de sua passagem pelo Equador, o centroavante teve experiência positiva no Defensor Sporting do Uruguai, onde marcou nove gols em 18 jogos. Na Europa, atuou em clubes da Itália, Eslováquia, Ucrânia e Israel, sem conseguir manter o mesmo nível de desempenho.

