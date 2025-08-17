Vasco supera Barcelona e PSG e impõe pior derrota da carreira de Neymar

O Vasco entrou para a história neste domingo (17) ao derrotar o Santos por 6 a 0, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não apenas marcou a maior derrota do clube paulista como mandante na competição nacional, mas também se tornou o revés mais pesado da carreira do atacante Neymar, revelado pelo próprio Peixe em 2009.

Até então, Neymar nunca havia perdido uma partida por mais de quatro gols de diferença em sua trajetória profissional. Os piores resultados tinham acontecido em duas ocasiões. A primeira delas em 2011, na final do Mundial de Clubes, quando o Santos foi derrotado pelo Barcelona por 4 a 0 no Japão. Naquela ocasião, o Barça contava com Lionel Messi, Iniesta, Xavi & cia.

A segunda derrota ocorreu em 2017, quando o Barcelona, já com Neymar em campo, perdeu para o Paris Saint-Germain por 4 a 0, em Paris, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. No entanto, no confronto europeu, o time espanhol conseguiu a virada histórica ao vencer a volta por 6 a 1. O brasileiro, inclusive, foi o destaque da partida marcando um gol de falta e outro de pênalti.

Diferentemente daqueles episódios, o dia 17 de agosto de 2025 ficará registrado de forma inédita na carreira do atacante. Pela primeira vez, Neymar viu sua equipe ser derrotada por uma margem superior a quatro gols. O Santos, por sua vez, também viveu uma situação inédita em mais de cem anos de história: nunca havia sido superado por mais de quatro gols de diferença como mandante em um jogo do Campeonato Brasileiro.

O resultado amplia o peso da vitória vascaína. Além de significar uma marca negativa para Neymar, a goleada também entra na lista dos principais capítulos da rivalidade entre Santos e Vasco. Para o time Cruz-maltino, o placar representa uma das vitórias mais expressivas de sua história recente.

Os números foram tão marcantes que Neymar desabou no gramado chorando após o apito final. O jogador do Santos foi consolado pelo técnico do Vasco, Fernando Diniz, que o abraçou por alguns minutos e falou palavras de consolo.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 19 pontos na classificação do Brasileirão, deixando a zona de rebaixamento. O Cruz-matino passou a ocupa a 16ª colocação, primeira posição fora do Z-4.

