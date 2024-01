O mesmo argumento sobre o respeito à vontade do jogador de estar no clube foi utilizado para comentar as possíveis saídas de atletas. Enquanto Gabriel Pec está com a venda ao LA Galaxy (EUA) encaminhada, Luca Orellano pediu para deixar o clube. Alexandre Mattos afirmou que conta com Pec e não confirmou o pedido do argentino.