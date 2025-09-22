Autor do gol de empate do Vasco no 1 a 1 diante do Flamengo neste domingo (21), no Maracanã, Rayan ampliou sua tradição em clássicos contra o rival. Desde que subiu ao sub-17 em 2022, o atacante já balançou as redes oito vezes contra o Rubro-Negro — seis pelo sub-17, uma pelo sub-20 e, agora, a primeira como profissional.

continua após a publicidade

O camisa 9 vive grande fase em 2025. O gol deste domingo foi o 11º dele na temporada, sendo sete sob o comando de Fernando Diniz. O crescimento sob a orientação do treinador é tão expressivo que o Vasco optou por não liberá-lo para a Copa do Mundo Sub-20, onde seria titular da Seleção Brasileira, priorizando sua presença no elenco principal. Hoje, Rayan é o jogador sub-20 com mais gols na Série A do Campeonato Brasileiro.

➡️ Diniz exalta titular do Vasco após clássico: ‘Jogador raríssimo’

Após o clássico, Fernando Diniz fez questão de enaltecer o jovem atleta. O treinador revelou que, na janela de transferências do meio do ano, pediu à diretoria que não negociasse o atacante.

continua após a publicidade

- Não sei quanto ele vale agora, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que estava para ser negociado naquela ocasião. O Rayan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país. Tem só 19 anos, está aprendendo qual é o potencial dele. Tem muita estrada pela frente. É um jogador raríssimo - afirmou.

Rayan marcou contra o CSA pela Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com moral em alta e valorização crescente, Rayan desponta como uma das principais joias recentes reveladas pelo Vasco. A expectativa é de que siga sendo peça fundamental na sequência do Brasileirão, em um time que ainda luta para se afastar da zona do rebaixamento, mas que encontrou no jovem atacante um protagonista capaz de decidir jogos e atrair olhares do mercado internacional.