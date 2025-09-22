Felipe Melo reprova atuação de titular do Flamengo contra o Vasco: ‘Não gostei’

O ex-jogador Felipe Melo analisou o empate entre Flamengo e Vasco por 1 a 1, do último domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o programa "Fechamento", do Sportv, o atual comentarista criticou a atuação do atacante Samuel Lino no clássico.

O jogador não iniciou a partida, mas entrou durante o segundo tempo, aos 57 minutos no lugar de Everton Cebolinha. Para Felipe Melo, ele entrou a baixo dos outro jogadores, como Arrascaeta e Pedro, que também não iniciaram entre os titulares.

- Para mim o Pedro e o Arrascaeta melhoraram o time, mas eu não gostei da entrada do Samuel Lino, esperava muito mais dele. Errou algumas bolas, tomou decisões equivocadas. Mas eu não acho que é tropeço, é um clássico, é muito complicado. Do outro lado é o Vasco, é um time que mostrou coragem. Não é fácil, não é sempre que vai acontecer - disse Felipe Melo.

Como foi Flamengo x Vasco?

O primeiro tempo foi animado no Clássico dos Milhões. Mandante, o Flamengo abriu o placar aos 11 minutos. Após chute no travessão de Cebolinha, Bruno Henrique parou em Léo Jardim. Mas Carrascal, no rebote, mandou a bola para o barbante. Esse foi o primeiro gol do colombiano com a camisa rubro-negra. O Vasco sentiu o gol e recuou, chamando o Flamengo para o seu campo de defesa.

Após suportar a pressão adversária, o Cruz-Maltino teve uma grande chance de perigo com Cuesta, de cabeça. O gol de empate, no entanto, saiu aos 29', com Rayan. Na comemoração, o jogador, revelado pelo Vasco, provocou os flamenguistas.

Na volta do intervalo, o treinador Fernando Diniz optou por colocar o atacante colombiano Andrés Gómez no lugar de Nuno Moreira. O jogo seguiu muito pegado e com disputas físicas entre os jogadores. O Flamengo teve a possse de bola e chegou em mais oportunidades, mas o Vasco também escapava com perigo, principalmente com Rayan pela direita.

Aos 19 minutos, o treinador Filipe Luís colocou o titulares no ataque. Pedro e Arrascaeta foram para o jogo. Logo na sequência, Léo Jardim foi apertado na saída de bola pela dupla e quase Arrascaeta conseguiu roubar a bola do goleiro. O Flamengo seguiu pressionando próximo a área do Vasco e Saúl acertou um belo chute que parou no travessão.

O Flamengo ampliou a pressão e tinha as melhores oportunidades. Foi então que o treinador Fernando Diniz percebeu que necessitava mudar o estilo de jogo da equipe. Tirou Coutinho e Vegetti e colocou David e Matheus França, tornando o time mais rápido e capaz de fazer as transições necessárias para explorar os contra-ataques. Com as alterações o Vasco melhorou no jogo e passou a ser capaz de explorar os espaços deixados pelo Flamengo.

Nos últimos cinco minutos o Rubro-Negro voltou a dominar as ações do jogo, sempre chegando com perigo, principalmete com Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Apesar da pressão final do clube da Gávea, o empate persistiu após os 90 minutos.