Atitude de filho de Vegetti com jogador do Flamengo vira assunto: ‘Muito Vasco’

O filho do atacante Vegetti, do Vasco, viralizou nas redes sociais ao recusar cumprimentar o goleiro Rossi, do Flamengo, momentos antes do clássico disputado no domingo (21) no Maracanã. A atitude de Vittorio, de apenas 3 anos, teve grande repercussão entre torcedores do Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A cena aconteceu no túnel de acesso ao gramado, quando os jogadores se preparavam para entrar em campo. Os argentinos Vegetti e Rossi se encontraram e trocaram abraços, cada um acompanhado por seu filho. Quando o goleiro rubro-negro se abaixou para cumprimentar o pequeno Vittorio, o menino colocou a mão para trás e balançou a cabeça negativamente, recusando o gesto.

➡️ Reação de Jorginho com empate do Flamengo com o Vasco viraliza: ‘Pena’

Durante a interação entre os jogadores, Vegetti também interagiu com o filho de Rossi em um momento descontraído antes do início da partida. Esta não é a primeira aparição viral de Vittorio. Em junho deste ano, o menino já havia ganhado destaque quando seu pai compartilhou um vídeo dele marcando um gol de cabeça.

continua após a publicidade

Veja as reações nas redes sociais:

Como foi Flamengo x Vasco

Texto: Lucas Bayer

O primeiro tempo foi animado no Clássico dos Milhões. Mandante, o Flamengo abriu o placar aos 11 minutos. Após chute no travessão de Cebolinha, Bruno Henrique parou em Léo Jardim. Mas Carrascal, no rebote, mandou a bola para o barbante. Esse foi o primeiro gol do colombiano com a camisa rubro-negra. O Vasco sentiu o gol e recuou, chamando o Flamengo para o seu campo de defesa.

Após suportar a pressão adversária, o Cruz-Maltino teve uma grande chance de perigo com Cuesta, de cabeça. O gol de empate, no entanto, saiu aos 29', com Rayan. Na comemoração, o jogador, revelado pelo Vasco, provocou os flamenguistas.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o treinador Fernando Diniz optou por colocar o atacante colombiano Andrés Gómez no lugar de Nuno Moreira. O jogo seguiu muito pegado e com disputas físicas entre os jogadores. O Flamengo teve a possse de bola e chegou em mais oportunidades, mas o Vasco também escapava com perigo, principalmente com Rayan pela direita.

Aos 19 minutos, o treinador Filipe Luís colocou o titulares no ataque. Pedro e Arrascaeta foram para o jogo. Logo na sequência, Léo Jardim foi apertado na saída de bola pela dupla e quase Arrascaeta conseguiu roubar a bola do goleiro. O Flamengo seguiu pressionando próximo a área do Vasco e Saúl acertou um belo chute que parou no travessão.

O Flamengo ampliou a pressão e tinha as melhores oportunidades. Foi então que o treinador Fernando Diniz percebeu que necessitava mudar o estilo de jogo da equipe. Tirou Coutinho e Vegetti e colocou David e Matheus França, tornando o time mais rápido e capaz de fazer as transições necessárias para explorar os contra-ataques. Com as alterações o Vasco melhorou no jogo e passou a ser capaz de explorar os espaços deixados pelo Flamengo.

Nos últimos cinco minutos o Rubro-Negro voltou a dominar as ações do jogo, sempre chegando com perigo, principalmente com Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Apesar da pressão final do clube da Gávea, o empate persistiu após os 90 minutos.