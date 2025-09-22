Rizek questiona decisão do Flamengo após empate com Vasco: ‘Não existe’

O jornalista André Rizek questionou a decisão do Flamengo em usar um time com a presença de jogadores reserva no clássico contra o Vasco. O Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o rival, no último domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante o programa Fechamento, do canal Sportv, o apresentador chamou atenção para o movimento do Flamengo diante da Libertadores. Ele também deu destaque para as estratégias de Palmeiras e São Paulo, que foram semelhantes ao do Rubro-Negro.

- O Flamengo tem qualidade para ganhar do Vasco. Não ganhou, beleza. Mas o que eu acho que não fica em pé é aquele discurso lá do início da temporada de que o Brasileirão esse ano é a prioridade. Não existe. Não tem time brasileiro que entre em uma fase decisiva de Libertadores e não priorize a Libertadores - disse Rizek, antes de completar.

- Flamengo, São Paulo e Palmeiras entraram com times reservas, mistos, para jogos importantes no Brasileirão. É assim que a roda gira. O Flamengo anunciou: "Esse ano, a prioridade é o Campeonato Brasileiro". Está claro que não é. A prioridade são as copas, para qualquer time do Brasil - completou o apresentador.

Como foi Flamengo x Vasco?

Texto por: Lucas Bayer e Pedro Cobalea

O primeiro tempo foi animado no Clássico dos Milhões. Mandante, o Flamengo abriu o placar aos 11 minutos. Após chute no travessão de Cebolinha, Bruno Henrique parou em Léo Jardim. Mas Carrascal, no rebote, mandou a bola para o barbante. Esse foi o primeiro gol do colombiano com a camisa rubro-negra. O Vasco sentiu o gol e recuou, chamando o Flamengo para o seu campo de defesa.

Após suportar a pressão adversária, o Cruz-Maltino teve uma grande chance de perigo com Cuesta, de cabeça. O gol de empate, no entanto, saiu aos 29', com Rayan. Na comemoração, o jogador, revelado pelo Vasco, provocou os flamenguistas.

Na volta do intervalo, o treinador Fernando Diniz optou por colocar o atacante colombiano Andrés Gómez no lugar de Nuno Moreira. O jogo seguiu muito pegado e com disputas físicas entre os jogadores. O Flamengo teve a possse de bola e chegou em mais oportunidades, mas o Vasco também escapava com perigo, principalmente com Rayan pela direita.

Aos 19 minutos, o treinador Filipe Luís colocou o titulares no ataque. Pedro e Arrascaeta foram para o jogo. Logo na sequência, Léo Jardim foi apertado na saída de bola pela dupla e quase Arrascaeta conseguiu roubar a bola do goleiro. O Flamengo seguiu pressionando próximo a área do Vasco e Saúl acertou um belo chute que parou no travessão.

O Flamengo ampliou a pressão e tinha as melhores oportunidades. Foi então que o treinador Fernando Diniz percebeu que necessitava mudar o estilo de jogo da equipe. Tirou Coutinho e Vegetti e colocou David e Matheus França, tornando o time mais rápido e capaz de fazer as transições necessárias para explorar os contra-ataques. Com as alterações o Vasco melhorou no jogo e passou a ser capaz de explorar os espaços deixados pelo Flamengo.

Nos últimos cinco minutos o Rubro-Negro voltou a dominar as ações do jogo, sempre chegando com perigo, principalmete com Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Apesar da pressão final do clube da Gávea, o empate persistiu após os 90 minutos.