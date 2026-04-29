Adversário do Vasco na Sul-Americana, Olimpia lidera grupo G e torneio nacional

O Vasco recebe o Olimpia em São Januário, na noite desta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), em confronto válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Líder do Grupo G da Sula e do campeonato nacional paraguaio, o Olimpia tem tudo para ser um adversário indigesto na Colina Histórica.

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Na Sul-Americana, o Olimpia lidera o Grupo G com quatro pontos. A equipe venceu o Audax Italiano por 2 a 0 (fora de casa), e empatou com o Barrascas Central por 0 a 0, jogando em casa. O Vasco, por sua vez, também empatou com o Barracas, mas foi derrotado pelo Audax Italiano em São Januário.

A equipe alvinegra também lidera o Torneio Apertura (primeira divisão do campeonato paraguaio), com quatro pontos de vantagem para o vice-líder, Cerro Porteño. Em 17 jogos, a equipe do técnico Pablo "Vitamina" Sánchez soma 12 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Tendo sido uma delas neste sábado (25), contra o Libertad.

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A derrota no dérbi foi um baque para o Olimpia, que perdeu por 3 a 2 no estádio La Huerta, em Assunção. O time sofreu três gols, mas conseguiu reagir e chegou perto de conquistar o empate. Mesmo derrotado, o jogo provou que a equipe paraguaia não se dá por vencida.

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Olimpia vem ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Olimpia deve jogar com time misto contra o Vasco

Completamente intenso, o clássico contra o Libertad levou os jogadores do Olimpia ao limite físico, podendo obrigar o treinador a levar um time misto para o jogo contra o Vasco.

— Eles fizeram um esforço enorme hoje. Tentar reverter um placar de 3 a 0 exige muito esforço [...] Provavelmente, devido ao cansaço, teremos que fazer alguns ajustes e pode haver algumas mudanças na quinta-feira — declarou.

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"Jogando pela sobrevivência"

Mesmo liderando todas as competições que disputa em 2026, o técnico do Olimpia não relaxará os nervos da equipe para o duelo contra o Vasco.

— A derrota contra o Libertad não diminui nossas esperanças de vencer este torneio. E há outra competição internacional muito importante, à qual daremos toda a importância que merece. Isso basta para que eles saibam que estamos jogando pela nossa sobrevivência na quinta-feira, no Rio de Janeiro — declarou Pablo "Vitamina" Sánchez.

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📆 Programação do Olimpia:

Segunda-feira/manhã —> Treino(no complexo Villa Olimpia, no Paraguai)

Terça-feira/manhã —> Treino (no complexo Villa Olimpia, no Paraguai)

Quarta-feira/manhã —> Treino (no complexo Villa Olimpia, no Paraguai)

Quarta-feira/tarde —> Voo para o Rio de Janeiro

*A equipe ficará hospedada no Hotel Windsor Marapendi