João Victor defende Carille e desabafa sobre vaias da torcida do Vasco 

A vitória do Vasco sobre o Sport, neste sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro, ajudou a aliviar a pressão sobre o técnico Fábio Carille. Recentemente, o treinador vinha sendo alvo de vaias e xingamentos, mas recebeu o apoio do elenco, incluindo o zagueiro João Victor.

Após o primeiro gol marcado por Vegetti, o defensor correu em direção ao treinador, chamou os companheiros e pediu união em torno de Carille. Na zona mista, João Victor explicou os motivos do gesto.

- A atitude é para mostrar que todo mundo está de acordo com ele. A gente sabe que, em alguns momentos, as coisas não acontecem e parece que não está sendo feito um bom trabalho, mas a gente acredita muito nele, acredita no que a gente vem fazendo nos treinamentos e a gente sabe que a gente vai dar a volta por cima e vamos brigar lá em cima na tabela - explica o zagueiro.

- E um cara que trabalha bastante, que se dedica bastante. Tenho certeza que as evoluções vão ocorrer, e dentro de campo vocês vão ver essa evolução. A gente tem que se unir cada vez mais porque, com o Carille ou com outro, se sempre continuar assim e a performance não for boa em campo, nenhum treinador vai fazer com que o time jogue. Então temos que focar e nos unir cada vez mais para ficarmos juntos e conseguir brigar lá em cima na tabela - seguiu JV.

O zagueiro destacou a importância de manter o foco no grupo e nos objetivos da equipe, independentemente das reações da torcida, como vaias ou aplausos.

- Estamos focados no nosso grupo, se a torcida vai vaiar ou não, é eles que escolhem o que querem fazer. Estamos muito focados nos nossos objetivos e a gente sabe que em casa a gente tem que conseguir os três pontos de qualquer maneira. E fora de casa também a gente vai buscar esses três pontos, mas em casa principalmente a gente tem que conseguir os três pontos - completou.

Carille ganhou "respiro" após vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como foi Vasco x Sport?

Precisando vencer para acalmar os ânimos da torcida — e dar sobrevida ao pressionado técnico Fábio Carille —, o Vasco começou levemente melhor diante do Sport. Teve uma grande chance aos 13', em chute de Coutinho da entrada da área. Mas, nos 15 minutos que se seguiram, o que se viu foi amplo domínio visitante em São Januário, que passou a jogar basicamente no campo no ataque, sem dar qualquer sossego ao Vasco. Tanto que, aos 28, uma sequência de trocas de passes na área cruzmaltina fez a torcida perder a paciência e vaiar pela primeira vez.

Sorte do Vasco que o time tem Vegetti em boa fase. Aos 31, o atacante aproveitou assistência de Coutinho e, da pequena área, fez o gol do desafogo. Nove minutos mais tarde, o mesmo Vegetti ampliou de cabeça após cruzamento de Nuno Moreira. Os jogadores do Sport reclamaram de falta no lance, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio, após analisar o VAR, confirmou o gol.

Os 2 a 0 do primeiro tempo deveriam dar alguma tranquilidade ao Vasco para o segundo tempo, mas não foi isso o que se viu. O Sport voltou melhor, novamente fazendo pressão no campo de ataque. E descontou logo aos 9 minutos, quando Hugo Moura tentou tirar em cobrança de escanteio, mas acabou mandando contra a própria meta.

A partir daí, a atmosfera foi de tensão no São Januário. O Sport seguiu com mais volume de jogo, mas sem conseguir criar chances claras de gol. E o Vasco apostou nos contragolpes para decidir. Aos 37, Payet lançou Rayan, que invadiu a área e chutou rasteiro na saída de Caíque França, decidindo o jogo.