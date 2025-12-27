AO VIVO: Acompanhe o vaivém do mercado da bola neste sábado (27)

O Lance! acompanha em tempo real as principais movimentações do mercado de transferências neste sábado (27), com atualizações e bastidores das tratativas antes do início da próxima temporada do futebol brasileiro.

Cada liga possui sua própria janela de transferências, mas, em geral, esses períodos costumam ocorrer quase ao mesmo tempo, com pequenas diferenças nas datas. No Brasil, as negociações entre clubes profissionais estarão liberadas de 5 de janeiro a 3 de março de 2026.

Na Europa, a maioria dos campeonatos adota um período de transferências que vai do início de janeiro ao começo de fevereiro. Diante dessas variações, as equipes precisam agir com atenção, já que acordos internacionais podem ser inviabilizados caso o prazo de uma das partes já esteja encerrado.

Atualizações do mercado de transferências AO VIVO

10h13 - Bruno Spindel encerra negociações com o Corinthians

Principal cotado para assumir o cargo de diretor de futebol do Corinthians, Bruno Spindel afirmou não ter recebido contrato para assinatura dos termos acordados e encerrou as tratativas com o clube, que segue no mercado em busca de um novo profissional para a função.

09h52 - Flamengo acerta empréstimo de Carlinhos ao Remo

O Flamengo acertou, nas últimas horas, o empréstimo de Carlinhos ao Remo até dezembro de 2026, data que marca o término do contrato do atacante com o Rubro-Negro. O clube paraense será responsável pelos vencimentos do atleta.

09h29 - Internacional fecha com Fabinho Soldado para diretor executivo

Correndo contra o tempo para remontar o Departamento de Futebol, o Internacional fechou a contratação de Fabinho Soldado para ser o diretor executivo. Ex-dirigente do Corinthians, o profissional estava livre desde segunda (22), dois dias depois de o Timão ter conquistado a Copa do Brasil em cima do Vasco.

05h35 - Palmeiras mantém busca por meio-campista após encaminhar chegada de Marlon Freitas

O Palmeiras segue em busca de um camisa 5 para o elenco, mesmo após encaminhar a chegada de Marlon Freitas junto ao Botafogo. A contratação do capitão da equipe carioca, por cerca de R$ 32 milhões, não altera o planejamento de ter um primeiro volante com características de marcação e imposição física.

04h15 - Santos volta aos trabalhos sem conseguir finalizar negociações importantes

O Santos iniciou nesta sexta-feira sua preparação para a temporada de 2026, mas ainda sem resolver algumas das negociações mais importantes do planejamento. A reapresentação ocorreu de maneira virtual, com os jogadores realizando atividades físicas personalizadas sob orientação do departamento de desempenho.

A negociação mais sensível do momento é a renovação de contrato de Neymar. As conversas entre o Santos e a NR Sports, empresa comandada por Neymar Pai, seguem em andamento. A proposta em discussão é a assinatura de um novo vínculo de curto prazo — inicialmente por mais seis meses, até a disputa da Copa do Mundo de 2026. Nos bastidores, a expectativa é que o acordo seja fechado em breve, mas questões contratuais e de imagem ainda impedem o anúncio oficial.

Outra frente aberta no mercado é a tentativa de repatriar Gabigol. As conversas com o Cruzeiro avançaram nos últimos dias, mas o impasse financeiro segue. Enquanto busca resolver seu ataque, o Peixe tenta reforçar o meio-campo. O clube apresentou uma proposta ao Independiente, da Argentina, para contratar o volante Felipe Loyola, titular da seleção chilena.







