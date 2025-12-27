Palmeiras mantém busca por meio-campista após encaminhar chegada de Marlon Freitas
Diretoria alviverde busca primeiro volante de imposição física e marcação
O Palmeiras segue em busca de um camisa 5 para o elenco, mesmo após encaminhar a chegada de Marlon Freitas junto ao Botafogo. A contratação do capitão da equipe carioca, por cerca de R$ 32 milhões, não altera o planejamento de ter um primeiro volante com características de marcação e imposição física.
A comissão técnica conta atualmente apenas com Emiliano Martínez como jogador de origem no setor, que, em diversos momentos da temporada, teve o zagueiro Bruno Fuchs atuando de forma improvisada.
Nas últimas semanas, o Palmeiras voltou a ter Fabinho no radar. Ex-Liverpool e atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o volante possui contrato válido até meados de 2026. Os altos vencimentos, no entanto, dificultam as tratativas entre as partes.
Diferente do início do ano, quando optou por focar em jogadores jovens e com potencial de revenda futura, o Palmeiras agora busca nomes capazes de contribuir de forma imediata, como Andreas Pereira e Carlos Miguel, que chegaram ao longo de 2025 e se tornaram titulares.
Palmeiras no mercado
Além de novas opções para o meio de campo, o Palmeiras também busca a contratação de um zagueiro. A tendência é que Micael seja negociado após a abertura da janela de transferências, marcada para o dia 3 de janeiro.
O zagueiro recebeu sondagens de equipes do exterior, incluindo da MLS, e vê com bons olhos uma transferência para voltar a ter minutos em campo. Após receber oportunidades no Campeonato Paulista, Micael caiu de rendimento e terminou a temporada como quinta opção no sistema defensivo, atrás até do jovem Benedetti.
Entre os nomes sondados pelo Palmeiras está o zagueiro Nino, ex-Fluminense e atualmente no Zenit. O elenco alviverde permanece de férias até o dia 4 de janeiro, quando inicia a pré-temporada na Academia de Futebol. A estreia, por sua vez, acontece no dia 10, diante da Portuguesa, pelo Paulistão.
