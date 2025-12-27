Palmeiras mantém busca por meio-campista após encaminhar chegada de Marlon Freitas

O Palmeiras segue em busca de um camisa 5 para o elenco, mesmo após encaminhar a chegada de Marlon Freitas junto ao Botafogo. A contratação do capitão da equipe carioca, por cerca de R$ 32 milhões, não altera o planejamento de ter um primeiro volante com características de marcação e imposição física.

continua após a publicidade

+ Marlon Freitas recebe 'proposta irrecusável' do Palmeiras e pede para deixar Botafogo em reunião

A comissão técnica conta atualmente apenas com Emiliano Martínez como jogador de origem no setor, que, em diversos momentos da temporada, teve o zagueiro Bruno Fuchs atuando de forma improvisada.

Nas últimas semanas, o Palmeiras voltou a ter Fabinho no radar. Ex-Liverpool e atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o volante possui contrato válido até meados de 2026. Os altos vencimentos, no entanto, dificultam as tratativas entre as partes.

continua após a publicidade

Diferente do início do ano, quando optou por focar em jogadores jovens e com potencial de revenda futura, o Palmeiras agora busca nomes capazes de contribuir de forma imediata, como Andreas Pereira e Carlos Miguel, que chegaram ao longo de 2025 e se tornaram titulares.

Palmeiras encaminhou a contratação de Marlon Freitas, mas segue no mercado em busca de um camisa 5 (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras no mercado

Além de novas opções para o meio de campo, o Palmeiras também busca a contratação de um zagueiro. A tendência é que Micael seja negociado após a abertura da janela de transferências, marcada para o dia 3 de janeiro.

continua após a publicidade

O zagueiro recebeu sondagens de equipes do exterior, incluindo da MLS, e vê com bons olhos uma transferência para voltar a ter minutos em campo. Após receber oportunidades no Campeonato Paulista, Micael caiu de rendimento e terminou a temporada como quinta opção no sistema defensivo, atrás até do jovem Benedetti.

Entre os nomes sondados pelo Palmeiras está o zagueiro Nino, ex-Fluminense e atualmente no Zenit. O elenco alviverde permanece de férias até o dia 4 de janeiro, quando inicia a pré-temporada na Academia de Futebol. A estreia, por sua vez, acontece no dia 10, diante da Portuguesa, pelo Paulistão.