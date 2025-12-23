Fluminense faz proposta por Guilherme Arana, do Atlético-MG

O Fluminense fez uma proposta para contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana, atualmente no Atlético-MG. A diretoria tricolor apresentou uma proposta inicial ao clube mineiro. O jogador se juntaria a Renê e Fuentes na lateral esquerda do time, o último ainda não tem situação 100% assegurada para 2026.

A informação foi divulgada inicialmente pelos jornalistas Gabriel Amaral e Guilherme Frossard e confirmada pelo Lance!. As conversas ainda estão no começo, mas o nome de Arana agrada internamente por reunir experiência, regularidade e participação ofensiva. A avaliação é de que o lateral poderia elevar o nível da posição, hoje ocupada por Renê e Gabriel Fuentes, oferecendo mais profundidade e qualidade técnica ao elenco.

Cria do Corinthians, Arana se destacou no futebol brasileiro ainda em 2017, quando foi destaque do Brasileirão pelo campeão Corinthians, antes da passagem pela Europa, no Sevilla. No retorno ao Brasil, dessa vez no Atlético-MG, o jogador voltou a se destacar e chegou a se firmar como principal nome da posição na Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2022. Uma lesão grave deixou o jogador de fora da competição. Mesmo após a contusão, o jogador recuperou espaço e segue valorizado no cenário nacional.

Arana se junta a Renê e Fuentes?

Após a boa temporada de Renê em 2025, o lateral tem a confiança da comissão e da direção para a temporada que vem. O mesmo não pode ser dito para Fuentes. O jogador não fez um bom ano e uma chegada do Arana pode acabar tirando mais espaço do colombiano. Uma negociação não está descartada.