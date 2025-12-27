Palmeiras, Botafogo e Flamengo dominam vendas no futebol brasileiro em 2025; veja a lista

Nunca houve tanto dinheiro circulando no futebol brasileiro. A chegada das casas de apostas com patrocínios vultosos, o aumento expressivo das premiações nas competições nacionais e a entrada de investidores estrangeiros transformaram o cenário econômico dos clubes. Nesse ambiente, as transferências de jogadores atingiram patamares recordes — e 2025 consolidou o Brasil como um dos principais exportadores de talentos do futebol mundial.

Campeão da Libertadores em 2024, o Botafogo foi um dos protagonistas do mercado. O clube alvinegro negociou três atletas por valores milionários: Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Já o Palmeiras liderou o ranking geral e ampliou seu poder financeiro com a maior venda do ano — o zagueiro Vitor Reis, negociado com o Manchester City. Além disso, o meia colombiano Richard Ríos também aparece entre as três maiores transações.

O Flamengo manteve sua tradição, colocando dois nomes na lista: Wesley, que rumou à Roma, e Gerson, que trocou o Rio pelo Zenit, da Rússia.

Outra surpresa positiva foi o Bahia, que entrou para a história ao vender Luciano Rodríguez ao Neom SC, da Arábia Saudita, na maior negociação já feita por um clube nordestino. O Fluminense também figura no top 10, com a ida de Jhon Arias para o Wolverhampton, da Premier League.

O mercado interno também registrou um movimento incomum entre gigantes: o Palmeiras comprou Paulinho do Atlético-MG, numa transação avaliada em 18 milhões de euros (R$ 115,8 milhões), a única da lista entre clubes brasileiros.

As cifras abaixo consideram o valor em euros no momento da venda, acompanhado entre parênteses pelo montante em reais, utilizando a cotação vigente à época das negociações.

As 10 maiores vendas do futebol brasileiro em 2025

1 . Vitor Reis – Palmeiras → Manchester City – 37 milhões de euros (R$ 232 milhões) 2 . Luiz Henrique – Botafogo → Zenit – 35 milhões de euros (R$ 220 milhões) 3 . Richard Ríos – Palmeiras → Benfica – 30 milhões de euros (R$ 194,7 milhões) 4 . Wesley – Flamengo → Roma – 25 milhões de euros (R$ 162,2 milhões) 5 . Gerson – Flamengo → Zenit – 25 milhões de euros (R$ 160,2 milhões) 6 . Luciano Rodríguez – Bahia → Neom SC – 22 milhões de euros (R$ 139,3 milhões) 7 . Thiago Almada – Botafogo → Atlético de Madrid – 21 milhões de euros (R$ 135,5 milhões) 8 . Igor Jesus – Botafogo → Nottingham Forest – 20 milhões de euros (R$ 128,8 milhões) 9 . Paulinho – Atlético-MG → Palmeiras – 18 milhões de euros (R$ 115,8 milhões) 10 . Jhon Arias – Fluminense → Wolverhampton – 17 milhões de euros (R$ 110,3 milhões)