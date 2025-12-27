Santos volta aos trabalhos sem conseguir finalizar negociações importantes

O Santos iniciou nesta sexta-feira sua preparação para a temporada de 2026, mas ainda sem resolver algumas das negociações mais importantes do planejamento. A reapresentação ocorreu de maneira virtual, com os jogadores realizando atividades físicas personalizadas sob orientação do departamento de desempenho. A apresentação presencial do elenco está marcada para o dia 2 de janeiro, no CT Rei Pelé.

A exceção no grupo é Neymar, que segue em recuperação após a cirurgia no joelho esquerdo realizada na última segunda-feira. O atacante faz fisioterapia diária com o suporte do departamento médico do clube e ainda não tem previsão de retorno às atividades com bola.

Apesar do ambiente controlado e do início de movimentação interna, a diretoria santista chega à reta final de 2025 sem conseguir destravar negociações decisivas para o elenco. A principal delas envolve justamente o futuro de Neymar.

A negociação mais sensível do momento é a renovação de contrato de Neymar. As conversas entre o Santos e a NR Sports, empresa comandada por Neymar Pai, seguem em andamento. A proposta em discussão é a assinatura de um novo vínculo de curto prazo — inicialmente por mais seis meses, até a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Nos bastidores, a expectativa é que o acordo seja fechado em breve, mas questões contratuais e de imagem ainda impedem o anúncio oficial. A permanência do camisa 11 é tratada como prioridade pela diretoria e pelo técnico para dar sequência ao processo de reconstrução do elenco.

Outra frente aberta no mercado é a tentativa de repatriar Gabigol. As conversas com o Cruzeiro avançaram nos últimos dias, mas o impasse financeiro segue: o Santos informou que não tem condições de arcar com 100% dos salários do atacante, de 29 anos, que ainda tem cerca de dois anos e meio de contrato com o clube mineiro. A negociação, neste momento, depende de um acordo para divisão dos vencimentos.

Enquanto busca resolver seu ataque, o Peixe tenta reforçar o meio-campo. O clube apresentou uma proposta ao Independiente, da Argentina, para contratar o volante Felipe Loyola, titular da seleção chilena. A oferta é de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 33 milhões) por 80% dos direitos econômicos, com pagamento parcelado — modelo que ainda precisa do aval dos argentinos.

Além disso, o Santos observa a situação de Rony, atacante do Atlético-MG. A ideia é um empréstimo para a próxima temporada. O jogador de 33 anos foi contratado pelo Galo neste ano por cerca de R$ 36 milhões, disputou 63 partidas, marcou 13 gols e terminou como vice-artilheiro da equipe mineira.