Veja como foi a janela de transferências o Internacional

A janela de transferências para a Europa terminou na terça-feira (2). Com isso, tirando alguma negociação surpresa para o mundo árabe, que só fecha na próxima quarta (10), ou interna, já é possível fazer um balanço das chegadas e saídas de atletas no Internacional. O Lance! apurou os valores envolvidos em cada transação. Veja os detalhes.
Em termos de valores, o Colorado arrecadou, somando as saídas de seis jogadores, R$ 34 milhões. Já nas compras de direitos federativos, gastou R$ 28,6 milhões, trazendo três atletas.
Balanço das vendas
Falando das chegadas, o Alvirrubro fechou o período de transferências envolvendo os mercados sul-americano e europeu três nomes. O primeiro a chegar foi o paraguaio Alan Benítez, que veio sem custo, após o fim do seu contrato com o Cerro Porteño-PAR. O lateral-direito veio para ser o reserva de Braian Aguirre.
Os outros dois nomes a desembarcarem no Beira-Rio foram os volantes Richard e Alan Rodríguez. O brasileiro veio o turco Alanyaspor por cerca de R$ 1 milhão. Já o uruguaio foi comprado junto ao Argentinos Juniors por R$ 27,6 milhões. Somando as aquisições, o total fica em torno de R$ 28,6 milhões.
Nas saídas, o principal nome foi o de Wesley, titular absoluto do time de Roger Machado. O camisa 21 foi repassado ao Al-Rayyan, do Catar, por R$ 43,6 milhões, como apurou o repórter Vitor Palhares, do Lance!. Desse total, 50% (R$ 21,8 milhões) ficam nos cofres do Inter. A outra metade vai para o Palmeiras, que destinou 30% para o atacante.
O Colorado ainda negociou Matheus Dias em definitivo com o Nacional-POR por R$ 9,6 milhões; Kaíque Rocha com o Casa Pia-POR, por R$ 2,6 milhões. Também teve as saídas sem custo de Diego Rosa, para o Apoel-CHI, e Lucca, para o Ceará. Já o lateral-esquerdo Ramon foi emprestado para o Vitória.
|Saídas/Chegadas
|Origem/Destino
|Valor
Wesley
Al-Rayyan-CAT
R$ 21,8 milhões
Matheus Dias
Nacional-POR
R$ 9,6 milhões
Kaíque Rocha
Casa Pia-POR
R$ 2,6 milhões
Diego Rosa
Apoel-CHI
Sem custo
Lucca
Ceará
Sem custo
Ramon
Vitória
Sem custo
Subtotal
R$ 34 milhões
Alan Rodríguez
Argentinos Juniors
R$ 27,6 milhões
Richard
Alanyaspor-TUR
R$ 1 milhão
Alan Benítez
Cerro Porteño-PAR
Sem custo
Subtotal
R$ 28,6 milhões
Total
R$ 5,4 milhões
Negócio inesperado
Um negócio inesperado, envolvendo um ex-atacante alvirrubro, vai render mais R$ 10 milhões aos cofres do Beira-Rio. O atacante Alexandre Alemão, que recém trocou o Real Oviedo pela Pachuca-MEC, ambos do Grupo Pachuca, voltou para a Espanha. A equipe mexicana revendeu o centroavante por R$ 35 milhões para o Rayo Vallecano.
Os R$ 10 milhões são referentes à cláusula de 30% direitos mantidos pelo Inter quando o negociou o atleta com o Oviedo.
