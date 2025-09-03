Mauro Cezar se revolta com contratação de rival do Flamengo: ‘Como assim?’

O jornalista Mauro Cezar ficou revoltado com a contratação de um rival do Flamengo no final da janela de transferências. Nesta terça-feira (2), o Botafogo acertou a volta do lateral-esquerdo Cuiabano, que tinha acabado de ir para o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Botafogo na Copa do Brasil, e Flamengo na Libertadores. Os rivais históricos só vão se enfrentar no Campeonato Brasileiro, mas Mauro Cezar não se limita a falar do Rubro-Negro, e palpitou sobre a volta de Cuiabano nas redes sociais.

- Jogador é vendido para um clube do exterior. Logo depois é emprestado ao clube de origem. Que p*@#$ é essa? Ai você lê numa matéria (?) que “aceitaram uma proposta de empréstimo”.

Mas como assim? Futebol sem FairPlay Financeiro… - disparou Mauro Cezar no X.

Conhecido e muito respeitado entre os torcedores do Flamengo, um dos temas que o jornalista mais bate na tecla é o do FairPlay Financeiro. Veja a publicação abaixo.

A volta de Cuiabano

Não deu nem tempo de o torcedor do Botafogo sentir saudades de Cuiabano: um dia após ser anunciado pelo inglês Nottingham Forest, o lateral foi emprestado de volta ao Alvinegro. O atleta polivalente ficará no clube carioca até o final de 2025, conforme noticiado por Thiago Franklin e confirmado pelo Lance! nesta terça-feira (2).

Botafogo e Nottingham Forest estreitaram relações nas últimas janelas de transferências: o Alvinegro já havia negociado o goleiro John, o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus com os ingleses. Cuiabano, porém, só deve reencontrar os ex-companheiros no próximo ano. A parceria é proveniente da aproximação entre John Textor, dono da SAF botafoguense, e o grego Evangelos Marinakis, gestor do clube bicampeão da Champions League.

Em texto de despedida publicado nas redes sociais, Cuiabano disse que gostaria de voltar ao Botafogo, mas o torcedor não esperava que o retorno fosse acontecer tão rápido.