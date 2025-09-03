Beira-Rio tem pior público da nova era da casa do Internacional

A fase do Internacional não é boa. E com isso, a torcida fugiu do estádio. A partida contra o Fortaleza, domingo (31), teve o pior público da nova era do Beira-Rio. Reformado para a disputa da Copa do Mundo de 2014, a casa colorada não via tão poucos torcedores nas arquibancadas desde a reinauguração. Nem no ano do rebaixamento para a Série B, nem na disputa da Segunda Divisão, em 2017, tão poucos alvirrubros foram à cancha.

Na vitória contra o Tricolor Cearense, 9.099 pessoas estiveram presentes no estádio. A pior marca anterior havia ocorrido também esse ano, na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, com 11.414 torcedores.

Renda não pagou custos

Pelo que apurou o Lance!, o custo para operação do Beira-Rio em dia de jogo gira em torno de R$ 300 mil. No domingo, as 9.099 testemunhas da vitória sobre o Leão geraram uma renda de R$ 151.897. Ou seja, ficaram faltando R$ 148.103 para bancar o funcionamento da cancha no último dia do mês de agosto.

O técnico Roger Machado foi questionado na coletiva sobre a baixa presença de público, e respondeu:

– O momento que estamos passando afastou o torcedor do estádio. O que fará o torcedor voltar são os resultados positivos e as boas atuações. E isso só vai acontecer quando a gente evoluir coletivamente e individualmente.

Próximo jogo será Gre-Nal

O Campeonato Brasileiro, única competição que restou ao Inter só volta no dia 13. Até lá, o Colorado se prepara para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Arena, em São Paulo.

Depois, no domingo (21), volta a atuar em casa. A partida das 17h30min (de Brasília) será o Gre-Nal. No turno, Inter e Grêmio ficaram no 1 a 1, no clássico disputado no dia 19 de abril, na Arena.