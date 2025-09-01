Rivais reagem a jogador do Flamengo na Seleção Brasileira: ‘Piada’

Samuel Lino, do Flamengo, foi convocado para a Seleção Brasileira, e os rivais reagiram muito nas redes sociais. Ele foi chamado por Carlo Ancelotti depois que Matheus Cunha, do Manchester United, foi cortado por uma lesão.

A convocação de Samuel Lino, do Flamengo, para a Seleção Brasileira aconteceu poucas horas após Matheus Cunha deixar o campo mais cedo em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Inglês. O atacante do Manchester United saiu ainda no primeiro tempo na vitória por 3 a 2 sobre o Burnley, no Old Trafford.

Assim que a informação começou a circular nas redes sociais, os rivais começaram a reagir. A maioria, claro, não curtiu o nome escolhido por Carlo Ancelotti. Veja abaixo as opiniões.

Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja reação dos rivais com Samuel Lino, do Flamengo, na Seleção Brasileira

Samuel Lino é terceira mudança em quatro cortes na Seleção

Este é quarto corte que Carlo Ancelotti é obrigado a fazer na Seleção Brasileira desde que anunciou a lista de convocados na segunda-feira (25). Horas após o anúncio, Joelinton teve problema muscular em partida do Newcastle com o Liverpool. No mesmo dia, Alex Sandro sentiu a panturrilha. Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para ocupar a vaga do volante, mas a comissão técnica optou por não convocar ninguém para o lugar do lateral.

Na sexta-feira (29), outro lateral foi cortado. Dessa vez foi Vanderson, do Monaco. Vitinho, do Botafogo, foi chamado. Samuel Lino, do Flamengo, na Seleção Brasileira, é outra novidade.

A Seleção Brasileira começa a se apresentar na Granja Comary na noite deste domingo (31), e no dia seguinte começa a preparação para os jogos com Chile e Bolívia.