Internacional

Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 4/9/2025

Inter retoma os treinamentos nesta quarta-feira

Treino do Internacional no CT Parque Gigante
imagem cameraTreino do Internacional no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 03/09/2025
05:58
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional se reapresenta nesta quarta-feira (4) para iniciar a preparação para a retomada o Campeonato Brasileiro. A competição está parada para a Data Fifa, devendo retornar apenas no próximo dia (13).

Agenda

O elenco colorado terá nove dias para ficar pronta para enfrentar o Palmeiras, na Allianz Arena, às 18h30min (de Brasília). Até lá, o técnico Roger Machado deve encontrar um substituto para Bernabei, suspenso pelo terceiro amarelo.

Celeiro de Ases

Após o empate em 1 a 1 com o Flamengo, na segunda (1º) pelo Brasileirão sub-17, o Inter só volta a campo no dia 16, contra o Palmeiras. O Alvirrubro está na 15ª posição, com 18 pontos.

Gurias Coloradas

As Gurias Coloradas só voltam a campo domingo (7), tanto pelo Gauchão profissional quanto no Estadual sub-15. Na primeira competição, enfrente o Juventude às 15h, no Sesi Caxias do Sul. Antes, às 11h, a equipe da base também pega o Ju, pela semifinal.

Próximos jogos do Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Grêmio, Corinthians e Botafogo. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.

  • 13/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
  • 21/9 – Domingo – 17h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
  • 27/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
  • 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
  • 4/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Botafogo
Internacional x Palmeira - Campeonato Brasileiro 2025 - Felipe Anderson (P) e Bernabei (I) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Duelo com o Verdão no turno terminou em derrota para o Colorado (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

