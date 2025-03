Pitaco do Guffo: tem brasileiro no grupo da morte

Realizado o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2025, foi dada a largada para um dos mais disputados torneios continentais de todos os tempos. Além dos times brasileiros que sempre são favoritos, este ano temos equipes da Argentina, da Colômbia e até do Peru com condições de complicar. E pra ficar mais emocionante, tem brasileiro no grupo da morte.

Levando em consideração que os dois primeiros de cada grupo se classificam para as oitavas, temos grupos onde claramente há dois favoritos para se classificarem e há grupos mais disputados, com três ou quatro times chegando fortes para a disputa.

Tranquilidade para Flamengo e Palmeiras

Os dois elencos mais fortes do Brasil - e por consequência grandes favoritos ao título - tiveram a sorte de cair nos grupos mais fáceis (lembrando: na teoria, sempre). No grupo C, o Mengão tem na altitude de Quito uma LDU que sempre complica, e deve ser a segunda classificada do grupo. Táchira e Central não devem complicar muito.

O Palmeiras também tem na altitude de La Paz seu maior adversário, ao ter que “subir o morro” para enfrentar o Bolívar. O Sporting Cristal é um time grande do Peru, mas não vive bom momento. Interessante serão os confrontos contra o Cerro Porteño e o recente caso de racismo que envolveu os dois clubes. Jogos para atenção redobrada das forças de segurança pelo potencial de briga fora do estádio.

Quando todos têm chance

O São Paulo caiu no grupo D, onde Libertad do Paraguai e Alianza Lima do Peru chegam com possibilidade de classificação, dando um grau de dificuldade para o tricolor paulista. Mesmo raciocínio para o atual campeão, já que Botafogo terá na U. de Chile e no Estudiantes da Argentina seus adversários mais difíceis.

Internacional tem o 5º elenco mais valioso da Copa Libertadores 2025 (Foto: Internacional/Divulgação)

Agora, o único grupo onde as quatro equipes possuem chances de classificação é o grupo F. E tem brasileiro no grupo da morte: Internacional e Bahia voltam a se enfrentar em uma Libertadores depois de 36 anos e são os favoritos do grupo. O Colorado é hoje um dos melhores times do Brasil e o Tricolor tem uma torcida megamotivada jogando junto. Com eles no grupo, Nacional do Uruguai e o forte Atlético Nacional da Colômbia prometem complicar a vida dos brasileiros. É esperar para ver.