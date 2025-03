O Botafogo já sabe os seus primeiros adversários na Copa Libertadores 2025. Em sorteio, realizado nesta segunda-feira (17), na sede da Conmebol, ficou definido que o atual campeão da América vai enfrentar o Estudiantes (ARG), Universidad del Chile (CHI) e o Carabobo (VEN) na fase de grupos da competição continental. Porém, os torcedores dividiram as opiniões nas redes sociais.

Sendo cabeça de chave do Grupo A, o Alvinegro estreia na competição contra o Universidad del Chile, em Santiago, no dia 2 de abril, quinta-feira. Apesar de escapado da temida altitude e de logísticas mais complexas, os torcedores do Botafogo preferiram manter os pés no chão para os duelos da fase de grupos.

Apesar da cautela de alguns, também há quem ache que o atual campeão é o favorito absoluto entre os adversários. Veja os comentários:

Os jogos do Botafogo

1ª rodada - Universidad del Chile x Botafogo - Estádio Nacional del Chile

2ª rodada - Botafogo x Carabobo - Estádio Nilton Santos

3ª rodada - Estudiantes x Botafogo - Estádio Jorge Luis Hirschi

4ª rodada - Botafogo x Universidad del Chile - Estádio Nilton Santos

5ª rodada - Carabobo x Botafogo - Estádio Misael Delgado

6ª rodada - Botafogo x Estudiantes - Estádio Nilton Santos

Veja as datas da Libertadores

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

2 de abril a 28 de maio Sorteio do mata-mata: 4 de junho (previsão)

4 de junho (previsão) Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

13 e 20 de agosto Quartas de final: 17 e 24 de setembro

17 e 24 de setembro Semifinais: 22 e 29 de outubro

22 e 29 de outubro Final: 29 de novembro (previsão)

Na última edição, o Botafogo venceu o Atlético-MG, por 3 a 1, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e conquistou o título inédito da Libertadores 2024. A final foi a sexta edição em que brasileiros se enfrentaram na decisão do torneio. Agora, a equipe comandada por Renato Paiva busca o bicampeonato.

