O duelo entre São Paulo e Atlético-MG neste sábado (23) pode cravar para o Tricolor uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Contra os mineiros, o time comandado por Luis Zubeldía precisa de um ponto no MorumBis para confirmar uma posição entre os sete primeiros colocados, o que assegura a posição para a disputa da pré-Libertadores.

Com 58 pontos, o São Paulo está 11 pontos à frente do Cruzeiro, que tem 47 e fecha a atual zona de classificação para a pré-Libertadores. O Bahia, oitavo colocado, tem 46 pontos. São 12 pontos atrás do Tricolor com 12 pontos em disputa no Brasileirão. Ou seja, o empate em casa abre uma margem suficiente para o clube cessar a briga pela vaga no G7.

Mesmo assim, a equipe ainda tenta terminar a competição entre as vagas diretas para a fase de grupos. Por enquanto, cinco clubes estão garantidos nesta fase. Além do G4 com Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo, o Internacional fecha o quinteto classificado. O clube gaúcho tem 62 pontos, quatro à frente do São Paulo na tabela.

Nahuel Ferraresi voltou aos treinamentos do São Paulo após a Data Fifa. (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Retornos e desfalques no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía encerrou a preparação do elenco são-paulino na manhã desta sexta-feira (22). Depois do empate por 1 x 1 com o RB Bragantino fora de casa, foram duas sessões de treinamento para se preparar para o confronto de logo mais. Em campo, o Tricolor terá retorno de três nomes que foram ausências nos últimos jogos e deve ter nova escalação titular.

Arboleda, que sofreu de um trauma na perna direita, se recuperou da lesão, treinou normalmente e deve ser relacionado. Ferraresi e Bobadilla, que estavam com suas seleções na Data Fifa, se reapresentaram ao grupo e também pode ir a campo.

Além do trio, uma importante mudança é na lateral esquerda. O São Paulo vem sofrendo para encontrar seu titular na posição após a lesão de Welington, que vinha sendo a preferência absoluta de Zubeldía. Jamal Lewis, contratado como reposição, não convenceu e viu peças como Sabino, zagueiro, e Liziero, meia, serem improvisados na vaga. Agora, quem assume o posto é o jovem lateral Patryck Lanza, que também estava machucado, mas voltou a atuar na última partida do clube.

Patryck Lanza deve ser escalado como titular do São Paulo. (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Sabino foi o titular em Bragança Paulista na quarta, mas recebeu o terceiro amarelo e está foro do jogo deste sábado. A punição credencia o jovem lateral a entrar como titular no MorumBis e marcar sua volta aos gramados diante da torcida.

Outro nome que deve estar em campo é Alisson. O meia entrou ao decorrer dos jogos contra Athletico-PR e RB Bragantino, mas não há confirmação se será titular ou não. Por outro lado, as ausências confirmadas são o próprio Welington, na lateral, o centroavante Calleri, que já havia ficado de fora do jogo anterior, e Galoppo, que sofreu lesão no joelho e não atua neste restante de temporada.

Duelo contra o algoz

Em campo, o Tricolor enfrentará o seu algoz na Copa do Brasil nesta temporada. A equipe sonhava com conquista do bicampeonato da copa, mas caiu nas quartas de final para o Atlético-MG e se despediu mais cedo da competição. O duelo terminou com o placar de 1 x 0 para o Galo.

A partida acontece uma semana antes da disputa da grande final da Libertadores 2024, decisão que será protagonizado pelo Atlético diante do Botafogo. O jogo será no dia 30, próximo sábado, em Buenos Aires. Apesar da proximidade com a final, o Galo não deve ter grandes mudanças no time e deve ter seus principais nomes à disposição.

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O técnico Gabriel Milito usou seus principais nomes no jogo contra o Botafogo no meio de semana, em partida que terminou 0 x 0 no estádio Independência, em Belo Horizonte. Para a disputa no MorumBis, Milito terá também a volta de nomes que estavam servindo suas seleções na Data Fifa, como o zagueiro Junior Alonso, o volante Alan Franco e o atacante Eduardo Vargas, que atuaram Paraguai, Equador e Chile, respectivamente.