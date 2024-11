O São Paulo terá uma reta final de Campeonato Brasileiro reforçada após a recuperação de lesionados do seu elenco. Diante do Atlético-MG, neste sábado (23), o Tricolor poderá contar com a volta de nomes na defesa, meio-campo e ataque, com destaque para o zagueiro Arboleda, que voltou a treinar normalmente nesta semana e estará à disposição do técnico Luis Zubeldía para o confronto.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O equatoriano reintegrou o elenco são-paulino nas atividades de quinta e sexta-feira, realizadas após o empate por 1 x 1 com o RB Bragantino pela 34ª rodada do Brasileirão. Além de Arboleda, que sofreu de um trauma na perna direita, Zubeldía poderá relacionar para o jogo o meia Wellington Rato, que tinha edema na panturrilha, o zagueiro Ferraresi e o volante Bobadilla. Esses dois serviram suas seleções na Data Fifa.

Nahuel Ferraresi voltou aos treinamentos do São Paulo após a Data Fifa. (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Ferraresi chegou a entrar no último jogo com a Venezuela, no dia 19, e no treino de quinta fez apenas trabalhos na academia. Nesta sexta-feira, foi ao campo com o restante do grupo. O treinador argentino decidiu separar o elenco em dois grupos, indicando a separação de titulares e reservas

O primeiro grupo fez um trabalho tático no CT da Barra Funda e também treinou lances de bola parada. A outra parte do grupo fez um jogo em espaço reduzido em campo ao lado sob comando dos auxiliares de Zubeldía.

O treinador, aliás, será uma das novidades nesta partida. O técnico cumpriu suspensão contra o RB Bragantino e seu auxiliar Maxi Cuberas comandou o elenco na beira do gramado.

Outros retornos marcados para o duelo são Patryck Lanza, lateral esquerdo, e Alisson, no meio-campo. Os dois nomes já estiveram em campo na última partida e podem reforçar o time para o duelo do fim de semana.

Patryck Lanza em treino do São Paulo. (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

O retorno de Patryck acontece em um momento de crise da posição, que tem Welington e Jamal Lewis lesionados. Além disso, Sabino, zagueiro que vinha sendo improvisado na lateral esquerda, recebeu o terceiro amarelo e está fora da partida, o que credita o jovem a ganhar a vaga no onze inicial.

Outra ausência é confirmada é Galoppo. O meia argentino passou por uma artroscopia no joelho na última quarta-feira (20) e deve demorar até quatro semanas para retornar. Pelo tempo de recuperação, o atleta fica de fora do fim de temporada do Tricolor. Nesta sexta, foi até a academia do clube para exercícios de recuperação.