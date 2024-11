Após o empate por 1 x 1 com o RB Bragantino na quarta-feira (20), o São Paulo se distanciou da disputa por uma vaga direta na próxima Libertadores. Com 58 pontos, o Tricolor está quatro atrás do Flamengo e Internacional, que têm 62 pontos, e ocupam a 4ª e 5ª posição na tabela, respectivamente. A competição continental é vista como obrigação pelo elenco são-paulino, como destacou o atacante Ferreira.

- O objetivo maior, desde o início do ano, era conquistar títulos. Agora, é buscar essa classificação direta para a Libertadores. Falta um ponto, talvez, para a pré [Libertadores] e, quem sabe, vão abrir mais vagas para a gente. Mas a gente vai fazer como sempre fizemos, entrar em campo para conquistar a vitória - disse.

A vaga na Libertadores surge como uma "premiação" para o clube após uma temporada sem títulos. Campeão da Copa do Brasil 2023, o Tricolor caiu nas quartas de final da própria copa de mata-mata e também na Libertadores. Por isso, o duelo diante do Atlético-MG se torna ainda mais importante para o grupo. O clube pode garantir sua vaga na fase de pré-Libertadores contra o rival mineiro.

Ferreira destacou a importância do apoio da torcida no MorumBis neste sábado (23). As equipes se enfrentam às 21h30 na capital paulista.

- A gente vem de um jogo fora contra o Bragantino, um jogo difícil. Agora, com o apoio da nossa torcida, é fazer um grande jogo e sair com a vitória - completou.

O atacante ficou dois meses sem atuar por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Após se recuperar, voltou aos gramados e se firmou novamente como titular. O ponta garantiu que está se sentindo bem após retornar em outubro, mas projeta um avanço no seu nível físico.

- Estou me sentindo bem, foram dois meses longe dos gramados, longe dos treinos. Feliz por estar recuperando aos poucos a melhor forma física e pretendo ajudar meus companheiros - finalizou.

Ferreira deve estar entre os 11 titulares de Luis Zubeldía para o confronto do fim de semana. Nesta sexta, o elenco tricolor finalizou sua preparação e terá o retorno de titulares para o confronto contra o Galo. Netsa reta final, o São Pualo ainda enfrenta o Juventude, Grêmio e Botafogo.