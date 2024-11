Jogo do São Paulo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o São Paulo encara o Atlético Mineiro pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Tricolor acabou perdendo para o Galo pelo placar de 2 a 1. A partida terá início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de Pay-per-view do Premiere e do SporTV. ➡️ Clique para assistir no Premiere ➡️ Clique para assistir no SporTV

Confira todas as informações do jogo de hoje do São Paulo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo chega para o jogo de hoje após ter empatado seu último confronto pelo Brasileirão contra o RB Bragantino, pelo placar de 1 a 1. Nos últimos cinco embates da equipe, são três vitórias e dois empates. Com estes resultados, o Tricolor Paulista ocupa a sexta posição, com 58 pontos somados na competição.

Já o Atlético-MG vem para esta partida após ter empatado com o líder do Brasileirão, Botafogo, na última rodada da competição, 0 a 0. A equipe se prepara para a final da Libertadores, que acontece no dia 30 de novembro. Nas últimas cinco partidas da equipe mineira, são três empates e duas derrotas. A última vitória do clube na competição foi há quase dois meses, contra o Bragantino. O Galo é o 11º colocado, com 43 pontos.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre São Paulo x Atlético-MG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Atlético-MG

Brasileirão Série A - 35ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 23 de novembro, 21h30

📍 Local: Estádio do MorumBIS, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV

⚽Escalações prováveis de São Paulo e Atlético-MG

São Paulo

Rafael, Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco, Welington (Patryck); Luiz Gustavo, Alisson (Marcos Antônio); Lucas, Luciano (Nestor), Ferreira; Calleri (André Silva) - Técnico: Luís Zubeldía.

continua após a publicidade

Desfalques: Pablo Maia (Lesionado); Sabino (Suspenso); Arboleda, Ferraresi, Bobadilla, Calleri, Wellington e Wellington Rato (Dúvidas por questões físicas).

Atlético-MG

Lucas Arcanjo, Cáceres, Neris, Wagner Leonardo, Esteves, W. Oliveira, Ricardo, Matheuzinho, Eduardo, Gustavo Mosquito, Alerrandro - Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques: Rubens e Igor Rabello (Suspenso); Guilherme Arana, Cadu e Paulinho (Lesionados).