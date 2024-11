São Paulo bate o Bahia e abre vantagem pela semifinal da Copa do Brasil sub-20

O São Paulo venceu o Bahia, nesta quinta-feira (21), por 2 a 0, em partida válida pela ida da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Ryan Francisco e Paulinho marcaram os gols do jogo.

O próximo confronto, que define o finalista, será na quarta-feira (27), às 16h (de Brasília), com mando do Bahia. Do outro lado da chave, também brigando pela vaga na final, estão: Palmeiras e Ceará. Os dois times se enfrentam nessa quinta-feira (21), às 20h. E, posteriormente, na terça-feira (26), às 16h.

Estatísticas de São Paulo e Bahia Sub-20

O São Paulo chegou para o jogo de hoje após ter perdido a final do Paulistão Sub-20 para o Novorizontino, no agregado de 4 a 1. Assim, o único campeonato que resta para o Tricolor Paulista é a Copa do Brasil da categoria.

Já o Bahia veio para esta partida depois de ter se classificado em um agregado de 6 a 4 contra a equipe do Goiás. O time baiano disputou praticamente apenas a Copa do Brasil neste segundo semestre, já que venceu o Campeonato Baiano Sub-20 em junho e encerrou sua participação do Brasileirão da categoria no final de agosto.

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo 2 x 0 Bahia

Copa do Brasil Sub-20 - semifinal (IDA)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 21 de novembro de 2024, às 15h30 (de Brasília);

🥅 Gols: Ryan Francisco (1'/1°T); e Paulinho (23'/1°T)